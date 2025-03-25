AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
T.C.
AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2024/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Laleli Mah. 823 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 324 m2
Kıymeti : 6.073.125,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2025 - 13:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 13:40
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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