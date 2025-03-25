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AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 00:00

T.C.
AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2024/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Laleli Mah. 823 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 324 m2
Kıymeti : 6.073.125,00 TL
KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2025 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 13:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02194701