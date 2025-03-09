AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

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T.C.
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2023/149 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/149 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.25/02/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Ereğil Kapı Mah. 2334 Ada 12 Parsel (Arsa)
Yüzölçümü : 646,00 m2
Kıymeti : 8.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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