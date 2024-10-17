AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU

2023/79 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/79 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:13/10/2024

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhnı 5742 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 100.000 m2

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Bağlıkaya Köyü, 2033 Parsel

Yüzölçümü : 64.000 m2

Kıymeti : 1.280.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Gülhane Mah. 1881 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 1.345 m2

Kıymeti : 1.858.462,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 1 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 730 m2

Kıymeti : 876.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, MerkezTopakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 2 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 734 m2

Kıymeti : 880.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:41

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, MerkezTopakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 3 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 725 m2

Kıymeti : 870.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:51

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 4 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 730 m2

Kıymeti : 876.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 11:01

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 5 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 730 m2

Kıymeti : 876.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 11:11

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, MerkezBağlıkaya Köyü1649 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 32.431,25 m2

Kıymeti : 648.625,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 12:01

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 6 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 730 m2İ

Kıymeti : 876.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 12:11

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 742 m2

Kıymeti : 890.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 12:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 12:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 12:21

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 8 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 734 m2

Kıymeti : 880.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 13:30

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Merkez Topakkaya Kasabası Yeşilçam Mah.368 Ada 1 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 1.043 m2

Kıymeti : 1.591.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 13:40

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Merkez Topakkaya Kasabası Yeşilçam Mah. 368 Ada 2 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 761 m2

Kıymeti : 1.227.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 13:50

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Merkez Topakkaya Kasabası Yeşilçam Mah. 368 Ada 3 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 1.139 m2

Kıymeti : 1.612.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:00

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Topakkaya Kasabası Yeşilçam Mah.368 Ada 7 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 804 m2

Kıymeti : 1.152.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:10

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Merkez Topakkaya Kasabası Yeşilçam Mah. 368 Ada 8 Nolu Parsel

Yüzölçümü : 800 m2

Kıymeti : 1.370.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02104995