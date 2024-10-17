AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
T.C.
AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2023/79 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/79 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:13/10/2024
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhnı 5742 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 100.000 m2
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Bağlıkaya Köyü, 2033 Parsel
Yüzölçümü : 64.000 m2
Kıymeti : 1.280.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Gülhane Mah. 1881 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 1.345 m2
Kıymeti : 1.858.462,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:21
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:21
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 1 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 730 m2
Kıymeti : 876.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, MerkezTopakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 2 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 734 m2
Kıymeti : 880.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:41
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, MerkezTopakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 3 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 725 m2
Kıymeti : 870.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:51
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:51
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 4 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 730 m2
Kıymeti : 876.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 11:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 11:01
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 5 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 730 m2
Kıymeti : 876.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 11:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 11:11
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, MerkezBağlıkaya Köyü1649 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 32.431,25 m2
Kıymeti : 648.625,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 12:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 12:01
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 6 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 730 m2İ
Kıymeti : 876.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 12:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 12:11
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 742 m2
Kıymeti : 890.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 12:21
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 12:21
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Topakkaya/Yeşilçam Mah 366 Ada 8 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 734 m2
Kıymeti : 880.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:30
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Topakkaya Kasabası Yeşilçam Mah.368 Ada 1 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 1.043 m2
Kıymeti : 1.591.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 13:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:40
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Topakkaya Kasabası Yeşilçam Mah. 368 Ada 2 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 761 m2
Kıymeti : 1.227.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 13:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:50
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Topakkaya Kasabası Yeşilçam Mah. 368 Ada 3 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 1.139 m2
Kıymeti : 1.612.900,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 14:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:00
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Topakkaya Kasabası Yeşilçam Mah.368 Ada 7 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 804 m2
Kıymeti : 1.152.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 14:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:10
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Topakkaya Kasabası Yeşilçam Mah. 368 Ada 8 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 800 m2
Kıymeti : 1.370.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 14:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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