AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
T.C.
AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/48 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 119 Parsel
Yüzölçümü : 2.795 m2
Kıymeti : 698.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 311 Parsel
Yüzölçümü : 400 m2
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:15
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:15
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 1184 Parsel
Yüzölçümü : 14.500 m2
Kıymeti : 435.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:25
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:25
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü,1885 Parsel
Yüzölçümü : 35.000 m2
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:35
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2242 Parsel
Yüzölçümü : 7.000 m2
Kıymeti : 49.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:45
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2300 Parsel
Yüzölçümü : 11.800 m2
Kıymeti : 82.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:55
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2317
Yüzölçümü : 30.250 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 211.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:05
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2298 Parsel
Yüzölçümü : 25.600 m2
Kıymeti : 182.977,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:15
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:15
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2579 Parsel
Yüzölçümü : 150.500 m2
Kıymeti : 752.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:25
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:25
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2942 Parsel
Yüzölçümü : 14.250 m2
Kıymeti : 99.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:35
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2949 Parsel
Yüzölçümü : 17.500 m2
Kıymeti : 122.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:45
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 3360 Parsel
Yüzölçümü : 24.000 m2
Kıymeti : 168.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:55
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 3441 Parsel
Yüzölçümü : 8.500 m2
Kıymeti : 59.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 12:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 12:05
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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