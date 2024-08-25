AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/48 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 119 Parsel

Yüzölçümü : 2.795 m2

Kıymeti : 698.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 311 Parsel

Yüzölçümü : 400 m2

Kıymeti : 100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 1184 Parsel

Yüzölçümü : 14.500 m2

Kıymeti : 435.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü,1885 Parsel

Yüzölçümü : 35.000 m2

Kıymeti : 700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2242 Parsel

Yüzölçümü : 7.000 m2

Kıymeti : 49.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2300 Parsel

Yüzölçümü : 11.800 m2

Kıymeti : 82.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:55

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2317

Yüzölçümü : 30.250 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 211.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:05

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2298 Parsel

Yüzölçümü : 25.600 m2

Kıymeti : 182.977,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:15

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2579 Parsel

Yüzölçümü : 150.500 m2

Kıymeti : 752.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:25

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2942 Parsel

Yüzölçümü : 14.250 m2

Kıymeti : 99.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:35

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 2949 Parsel

Yüzölçümü : 17.500 m2

Kıymeti : 122.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:45

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 3360 Parsel

Yüzölçümü : 24.000 m2

Kıymeti : 168.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 11:55

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, 3441 Parsel

Yüzölçümü : 8.500 m2

Kıymeti : 59.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 12:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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