AKSARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

AKSARAY

İCRA DAİRESİ

2025/1091 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1091 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Değer tespitine konu Aksaray ili Merkez Taşpazar Mahallesinde bulunan 5219 ada7 nolu parsel Altı Katlı Betonarme apartman ve arsası vasfında 403,00 m² olup taşınmaz parsel üzerinde tek blok halinde bodrum + zemin+ 4 katlı betonarme-karkas olarak inşa edilmiş olan Eroğlu apartmanı zemin katında bulunan 19 bağımsız bölüm nolu dükkandır. Zemin katta bulunan 19 bağımsız bölüm nolu dükkan brüt 50 m² ve net 45m² kullanım alanlıdır. Taşınmaz Paşacık Mahallesi 1614/Yavuz Selim Sokak No:4 Eroğlu Apartmanı adresinde bulunmaktadır. Apartmanının zemin katında 2 adet mesken, 1 adet dükkan ve diğer katlarında 4 adet mesken olmak üzere toplam 19 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dükkanın bulunduğu Eroğlu Apartmanı 5 senelik olup 2020 tarihli ruhsatı bulunmaktadır. Hali hazırda Uras Bina Yönetimi olarak faaliyet göstermektedir. Dükkanın içerisinde mutfak tezgahı, wc ve ayrı bir müdür odası bulunmaktadır. Dükkanın tabanı granit ile kaplı, duvarları saten boyalı, tavanı düz plastik boyalıdır. Dükkanın iç kapıları lake kapı, ön cephesi alüminyum doğramadır. Dükkan doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Dükkana giriş merdivenle sağlanmaktadır. Aksaray Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarına göre zemin katta bulunan 19 bağımsız bölüm nolu dükkan 01.07.2025 tarih ve 27713 yevmiye no ile tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Kat Mülkiyeti kuruludur. Değer tespitine konu olan dükkan 210/4030 arsa paylıdır.Arsa alanı 403,00m²dir. Ulaşımı kolaydır. Çevrede yapılaşma yoğundur. Eğitim ve sağlık kuruluşlarına yakın olup Elektrik, su, kanalizasyon, ptt gibi alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Taşınmaz parsel Aksaray Belediyesi İmar planı içerisinde bulunmakta olupkonut sahasında ayrık nizam 5 kata müsaadeli Taks (Taban Alanı Katsayısı): 0.40, Kaks (Katlar Alanı Katsayısı) :2.20 yapılaşma koşullarına sahip 14.50 ve 8 metrelik imar yollarına cepheli köşe başı parsel konumunda bulunmaktadır.Taşınmaz parsel Mevki olarak 1614.sokak ve 1616.sokak cepheli olup, Sarıkaya camisine 20 metre , Atatürk Bulvarına 35 metre, Dörtyol camisine 210 metre ve Alparslan TÜRKEŞ bulvarına 210 metre mesafede bulunmaktadır. Çevrede yapılan inceleme ile mahalli fiyat,rayiç,emsal alım satım bedelleri dikkate alınmış; kullanılan malzeme ve işçilikte dikkate alınarak bu kalite,özellik ve konumda olan Taşpazar Mahallesi 5219 ada 7 nolu parselzemin katta bulunan 19 bağımsız bölüm nolu dükkanın serbest piyasa emlak değerinin (arsa payı bedeli dahil) m²si 70.000,00 TL.sından 50 m² x 70.000,00TL/m² 3.500.000,00 TL.sı edebileceği tespit ve kıymet edilmiştir.

Adresi : Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpazar 5219 Ada 7 Parsel, Yavuz Selim Sokak No:4 Eroğlu Apartmanı 19 nolu dükkan Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 403,00 m2

Arsa Payı : 210/4030

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir dosyasından alınabilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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