AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 00:00

 

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
1 - İdarenin      
     a) Adresi                                                           :                   H.Harmanı Mahallesi 49. cadde no 90 AKSARAY
     b) Telefonu / Faksı                                           :03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   :belediye@aksaray.bel.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin       
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                       Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45. maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :       
     a) Yapılacağı yer                                               :Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Konferans Salonu 
     b) Tarihi ve saati                                              :24-06-2026 Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
SıraMahalleAdaParselM2NitelikBağımsız BölümKatKAKS TAKSMuhammen BedelGeçici Teminat
1Ereğlikapı1732331162,00Büro62B/11. kat 5.000.000,00150.000,00
2Ereğlikapı1732331162,00Büro66B/12. kat 5.000.000,00150.000,00
3Ereğlikapı1732331162,00Büro67B/12. kat 5.000.000,00150.000,00
4Ereğlikapı1732331162,00Büro68B/12. kat 5.000.000,00150.000,00
5Bahçesaray77186235,40Dubleks Dükkan1Zemin + 1. Kat 8.100.000,00243.000,00
6Bahçesaray7718633,90Dükkan2Zemin 1.400.000,0042.000,00
7Bahçesaray7718658,80Dükkan3Zemin 2.400.000,0072.000,00
8Bahçesaray77657235,40Dubleks Dükkan1Zemin + 1. Kat 8.600.000,00258.000,00
9Bahçesaray78145294,65Dubleks Dükkan1Zemin + 1. Kat 9.400.000,00282.000,00
10Bahçesaray78391235,40Dubleks Dükkan1Zemin + 1. Kat 8.600.000,00258.000,00
11Bahçesaray7804874,80Dükkan1Zemin 2.700.000,0081.000,00
12Bahçesaray77442178,60Dubleks Dükkan8Zemin 7.000.000,00210.000,00
13Bahçesaray77442181,55Dubleks Dükkan9Zemin 7.000.000,00210.000,00
14Zafer680051170,00Arsa 61,00    0,605.850.000,00175.500,00
15Zafer811030388,42Arsa 20,40   0,402.134.000,0064.020,00
16Zafer8110311163,58Arsa 20,40   0,406.396.000,00191.880,00
17Zafer82502906,00Arsa 20,40   0,404.983.000,00149.490,00
18Zafer82503884,00Arsa 20,40   0,404.862.000,00145.860,00
19Zafer82504939,00Arsa 20,40   0,405.164.000,00154.920,00
20Zafer82505900,00Arsa 20,40   0,404.950.000,00148.500,00
21Zafer82506827,00Arsa 20,40   0,404.548.000,00136.440,00
22Zafer82507827,00Arsa 20,40   0,404.548.000,00136.440,00
23Zafer82508826,00Arsa 20,40   0,404.543.000,00136.290,00
24Zafer82509900,00Arsa 20,40   0,404.950.000,00148.500,00
25Sağlık12496446,73Arsa 30,90   0,301.800.000,0054.000,00
26A.Bahçeli2924677,13Arsa 41,60    0,404.062.000,00121.860,00
27A.Bahçeli2925668,37Arsa 41,60    0,404.008.000,00120.240,00
28A.Bahçeli2926645,91Arsa 41,60    0,403.870.000,00116.100,00
29A.Bahçeli2927651,43Arsa 41,60    0,403.906.000,00117.180,00
30A.Bahçeli2928600,61Arsa 41,60    0,403.600.000,00108.000,00
31A.Bahçeli2929597,84Arsa 31,20    0,402.686.000,0080.580,00
32A.Bahçeli29210599,87Arsa 31,20    0,402.695.000,0080.850,00
33A.Bahçeli29211646,02Arsa 31,20    0,402.907.000,0087.210,00
34A.Bahçeli29212646,55Arsa 31,20    0,402.907.000,0087.210,00
35A.Bahçeli29213624,81Arsa 31,20    0,402.808.000,0084.240,00
36A.Bahçeli2932590,55Arsa 31,20    0,402.655.000,0079.650,00
37A.Bahçeli3004655,81Arsa 31,20    0,402.947.000,0088.410,00
38A.Bahçeli3005669,56Arsa 31,20    0,403.010.000,0090.300,00
39A.Bahçeli3006638,27Arsa 41,60    0,403.828.000,00114.840,00
40A.Bahçeli3007638,13Arsa 41,60    0,403.828.000,00114.840,00
41A.Bahçeli3008637,27Arsa 41,60    0,403.822.000,00114.660,00
42A.Bahçeli3009602,88Arsa 41,60    0,403.612.000,00108.360,00
43A.Bahçeli30010620,29Arsa 41,60    0,403.720.000,00111.600,00
44A.Bahçeli30112611,01Arsa 41,60    0,403.666.000,00109.980,00
45A.Bahçeli30311634,40Arsa 31,20    0,402.853.000,0085.590,00
46A.Bahçeli30312631,14Arsa 31,20    0,402.839.000,0085.170,00
47A.Bahçeli30313636,19Arsa 31,20    0,402.862.000,0085.860,00
48Kırımlı35311389,00Arsa 3ÇEKME İÇİ KULLANIM10.000.000,00300.000,00
49Ereğlikapı54521814,00Arsa 30,90    0,307.000.000,00210.000,00
50Ereğlikapı763410117,11Arsa 5ÇEKME İÇİ KULLANIM7.500.000,00225.000,00
51Kurtuluş75073178,00Arsa 20,50    0,251.100.000,0033.000,00
52Kurtuluş75079176,00Arsa 20,50    0,251.100.000,0033.000,00
53Kurtuluş75084114,00Arsa 30,90    0,301.000.000,0030.000,00
54Kurtuluş750814154,00Arsa 30,90    0,301.200.000,0036.000,00
55Paşacık266812651,38Arsa 31,20    0,405.500.000,00165.000,00
56Paşacık265223439,31Arsa 30,90    0,303.600.000,00108.000,00
57Paşacık265224434,91Arsa 30,90    0,303.500.000,00105.000,00
58Paşacık265225497,00Arsa 30,90    0,304.000.000,00120.000,00
59Paşacık41792553,00Arsa 30,90    0,303.700.000,00111.000,00
60Paşacık41793554,00Arsa 30,90    0,303.700.000,00111.000,00
61Paşacık41794555,00Arsa 30,90    0,303.800.000,00114.000,00
62Paşacık41795556,00Arsa 30,90    0,303.700.000,00111.000,00
63Paşacık41796557,00Arsa 30,90    0,303.700.000,00111.000,00
64Paşacık41797602,00Arsa 30,90    0,304.000.000,00120.000,00
65Paşacık417910710,00Arsa 30,90    0,304.700.000,00141.000,00
66Paşacık417911652,00Arsa 30,90    0,304.300.000,00129.000,00
67Paşacık417912642,00Arsa 30,90    0,304.200.000,00126.000,00
68Paşacık417913630,00Arsa 30,90    0,304.100.000,00123.000,00
69Paşacık417914619,00Arsa 30,90    0,304.100.000,00123.000,00
70Paşacık40719750,00Arsa 30,90    0,305.000.000,00150.000,00
71Paşacık407110826,00Arsa 30,90    0,305.500.000,00165.000,00
72Paşacık407111540,00Arsa 30,90    0,303.600.000,00108.000,00
73Paşacık407112538,00Arsa 30,90    0,303.500.000,00105.000,00
74Paşacık407113536,00Arsa 30,90    0,303.500.000,00105.000,00
75Paşacık407114486,00Arsa 30,90    0,303.200.000,0096.000,00
76Paşacık407115534,00Arsa 30,90    0,303.500.000,00105.000,00
77Paşacık407119500,00Arsa 30,90    0,303.300.000,0099.000,00
78Paşacık407571083,00Arsa 41.20    0,309.200.000,00276.000,00
79Paşacık40758600,00Arsa 30,90    0,304.000.000,00120.000,00
80Paşacık40759600,00Arsa 30,90    0,304.000.000,00120.000,00
81Paşacık41983610,00Arsa 30,90    0,304.000.000,00120.000,00
82Paşacık41987723,00Arsa 30,90    0,304.700.000,00141.000,00
83Paşacık41988578,00Arsa 30,90    0,303.800.000,00114.000,00
84Paşacık41989551,00Arsa 30,90    0,303.800.000,00114.000,00
85Paşacık41965489,00Arsa 30,90    0,303.200.000,0096.000,00
86Paşacık41966488,00Arsa 30,90    0,303.200.000,0096.000,00
87Paşacık41841738,00Arsa 41.20    0,306.300.000,00189.000,00
88Paşacık41842734,00Arsa 30,90    0,304.800.000,00144.000,00
89Paşacık41844764,00Arsa 30,90    0,305.000.000,00150.000,00
90Paşacık41845895,00Arsa 41.20    0,307.600.000,00228.000,00
91Paşacık40623399,00Arsa 30,90    0,302.600.000,0078.000,00
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
           a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli),  ve imza sirküleri.
           c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname. 
           d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
6- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer  ve saatte devam edecektir.
7- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
8- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
9- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
10- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
11- İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
12- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur. 

#ilangovtr Basın no ILN02474387