AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
|1 - İdarenin
|a) Adresi :
|H.Harmanı Mahallesi 49. cadde no 90 AKSARAY
|b) Telefonu / Faksı :
|03822135492 / 03822136884
|c) Elektronik posta adresi (varsa) :
|belediye@aksaray.bel.tr
|2 - İhale Konusu Hizmetin
|a) Niteliği, türü, miktarı :
|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.
|3 - İhalenin :
|a) Yapılacağı yer :
|Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Konferans Salonu
|b) Tarihi ve saati :
|24-06-2026 Saat 14:00
|4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
|Sıra
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|M2
|Nitelik
|Bağımsız Bölüm
|Kat
|KAKS TAKS
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|1
|Ereğlikapı
|1732
|331
|162,00
|Büro
|62
|B/11. kat
|5.000.000,00
|150.000,00
|2
|Ereğlikapı
|1732
|331
|162,00
|Büro
|66
|B/12. kat
|5.000.000,00
|150.000,00
|3
|Ereğlikapı
|1732
|331
|162,00
|Büro
|67
|B/12. kat
|5.000.000,00
|150.000,00
|4
|Ereğlikapı
|1732
|331
|162,00
|Büro
|68
|B/12. kat
|5.000.000,00
|150.000,00
|5
|Bahçesaray
|7718
|6
|235,40
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|8.100.000,00
|243.000,00
|6
|Bahçesaray
|7718
|6
|33,90
|Dükkan
|2
|Zemin
|1.400.000,00
|42.000,00
|7
|Bahçesaray
|7718
|6
|58,80
|Dükkan
|3
|Zemin
|2.400.000,00
|72.000,00
|8
|Bahçesaray
|7765
|7
|235,40
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|8.600.000,00
|258.000,00
|9
|Bahçesaray
|7814
|5
|294,65
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|9.400.000,00
|282.000,00
|10
|Bahçesaray
|7839
|1
|235,40
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|8.600.000,00
|258.000,00
|11
|Bahçesaray
|7804
|8
|74,80
|Dükkan
|1
|Zemin
|2.700.000,00
|81.000,00
|12
|Bahçesaray
|7744
|2
|178,60
|Dubleks Dükkan
|8
|Zemin
|7.000.000,00
|210.000,00
|13
|Bahçesaray
|7744
|2
|181,55
|Dubleks Dükkan
|9
|Zemin
|7.000.000,00
|210.000,00
|14
|Zafer
|6800
|5
|1170,00
|Arsa
|6
|1,00 0,60
|5.850.000,00
|175.500,00
|15
|Zafer
|8110
|30
|388,42
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|2.134.000,00
|64.020,00
|16
|Zafer
|8110
|31
|1163,58
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|6.396.000,00
|191.880,00
|17
|Zafer
|8250
|2
|906,00
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|4.983.000,00
|149.490,00
|18
|Zafer
|8250
|3
|884,00
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|4.862.000,00
|145.860,00
|19
|Zafer
|8250
|4
|939,00
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|5.164.000,00
|154.920,00
|20
|Zafer
|8250
|5
|900,00
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|4.950.000,00
|148.500,00
|21
|Zafer
|8250
|6
|827,00
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|4.548.000,00
|136.440,00
|22
|Zafer
|8250
|7
|827,00
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|4.548.000,00
|136.440,00
|23
|Zafer
|8250
|8
|826,00
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|4.543.000,00
|136.290,00
|24
|Zafer
|8250
|9
|900,00
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|4.950.000,00
|148.500,00
|25
|Sağlık
|1249
|6
|446,73
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|1.800.000,00
|54.000,00
|26
|A.Bahçeli
|292
|4
|677,13
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|4.062.000,00
|121.860,00
|27
|A.Bahçeli
|292
|5
|668,37
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|4.008.000,00
|120.240,00
|28
|A.Bahçeli
|292
|6
|645,91
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|3.870.000,00
|116.100,00
|29
|A.Bahçeli
|292
|7
|651,43
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|3.906.000,00
|117.180,00
|30
|A.Bahçeli
|292
|8
|600,61
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|3.600.000,00
|108.000,00
|31
|A.Bahçeli
|292
|9
|597,84
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|2.686.000,00
|80.580,00
|32
|A.Bahçeli
|292
|10
|599,87
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|2.695.000,00
|80.850,00
|33
|A.Bahçeli
|292
|11
|646,02
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|2.907.000,00
|87.210,00
|34
|A.Bahçeli
|292
|12
|646,55
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|2.907.000,00
|87.210,00
|35
|A.Bahçeli
|292
|13
|624,81
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|2.808.000,00
|84.240,00
|36
|A.Bahçeli
|293
|2
|590,55
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|2.655.000,00
|79.650,00
|37
|A.Bahçeli
|300
|4
|655,81
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|2.947.000,00
|88.410,00
|38
|A.Bahçeli
|300
|5
|669,56
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|3.010.000,00
|90.300,00
|39
|A.Bahçeli
|300
|6
|638,27
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|3.828.000,00
|114.840,00
|40
|A.Bahçeli
|300
|7
|638,13
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|3.828.000,00
|114.840,00
|41
|A.Bahçeli
|300
|8
|637,27
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|3.822.000,00
|114.660,00
|42
|A.Bahçeli
|300
|9
|602,88
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|3.612.000,00
|108.360,00
|43
|A.Bahçeli
|300
|10
|620,29
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|3.720.000,00
|111.600,00
|44
|A.Bahçeli
|301
|12
|611,01
|Arsa
|4
|1,60 0,40
|3.666.000,00
|109.980,00
|45
|A.Bahçeli
|303
|11
|634,40
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|2.853.000,00
|85.590,00
|46
|A.Bahçeli
|303
|12
|631,14
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|2.839.000,00
|85.170,00
|47
|A.Bahçeli
|303
|13
|636,19
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|2.862.000,00
|85.860,00
|48
|Kırımlı
|353
|1
|1389,00
|Arsa
|3
|ÇEKME İÇİ KULLANIM
|10.000.000,00
|300.000,00
|49
|Ereğlikapı
|5452
|1
|814,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|7.000.000,00
|210.000,00
|50
|Ereğlikapı
|7634
|10
|117,11
|Arsa
|5
|ÇEKME İÇİ KULLANIM
|7.500.000,00
|225.000,00
|51
|Kurtuluş
|7507
|3
|178,00
|Arsa
|2
|0,50 0,25
|1.100.000,00
|33.000,00
|52
|Kurtuluş
|7507
|9
|176,00
|Arsa
|2
|0,50 0,25
|1.100.000,00
|33.000,00
|53
|Kurtuluş
|7508
|4
|114,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|1.000.000,00
|30.000,00
|54
|Kurtuluş
|7508
|14
|154,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|1.200.000,00
|36.000,00
|55
|Paşacık
|2668
|12
|651,38
|Arsa
|3
|1,20 0,40
|5.500.000,00
|165.000,00
|56
|Paşacık
|2652
|23
|439,31
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.600.000,00
|108.000,00
|57
|Paşacık
|2652
|24
|434,91
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.500.000,00
|105.000,00
|58
|Paşacık
|2652
|25
|497,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.000.000,00
|120.000,00
|59
|Paşacık
|4179
|2
|553,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.700.000,00
|111.000,00
|60
|Paşacık
|4179
|3
|554,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.700.000,00
|111.000,00
|61
|Paşacık
|4179
|4
|555,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.800.000,00
|114.000,00
|62
|Paşacık
|4179
|5
|556,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.700.000,00
|111.000,00
|63
|Paşacık
|4179
|6
|557,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.700.000,00
|111.000,00
|64
|Paşacık
|4179
|7
|602,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.000.000,00
|120.000,00
|65
|Paşacık
|4179
|10
|710,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.700.000,00
|141.000,00
|66
|Paşacık
|4179
|11
|652,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.300.000,00
|129.000,00
|67
|Paşacık
|4179
|12
|642,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.200.000,00
|126.000,00
|68
|Paşacık
|4179
|13
|630,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.100.000,00
|123.000,00
|69
|Paşacık
|4179
|14
|619,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.100.000,00
|123.000,00
|70
|Paşacık
|4071
|9
|750,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|5.000.000,00
|150.000,00
|71
|Paşacık
|4071
|10
|826,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|5.500.000,00
|165.000,00
|72
|Paşacık
|4071
|11
|540,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.600.000,00
|108.000,00
|73
|Paşacık
|4071
|12
|538,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.500.000,00
|105.000,00
|74
|Paşacık
|4071
|13
|536,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.500.000,00
|105.000,00
|75
|Paşacık
|4071
|14
|486,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.200.000,00
|96.000,00
|76
|Paşacık
|4071
|15
|534,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.500.000,00
|105.000,00
|77
|Paşacık
|4071
|19
|500,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.300.000,00
|99.000,00
|78
|Paşacık
|4075
|7
|1083,00
|Arsa
|4
|1.20 0,30
|9.200.000,00
|276.000,00
|79
|Paşacık
|4075
|8
|600,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.000.000,00
|120.000,00
|80
|Paşacık
|4075
|9
|600,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.000.000,00
|120.000,00
|81
|Paşacık
|4198
|3
|610,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.000.000,00
|120.000,00
|82
|Paşacık
|4198
|7
|723,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.700.000,00
|141.000,00
|83
|Paşacık
|4198
|8
|578,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.800.000,00
|114.000,00
|84
|Paşacık
|4198
|9
|551,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.800.000,00
|114.000,00
|85
|Paşacık
|4196
|5
|489,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.200.000,00
|96.000,00
|86
|Paşacık
|4196
|6
|488,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.200.000,00
|96.000,00
|87
|Paşacık
|4184
|1
|738,00
|Arsa
|4
|1.20 0,30
|6.300.000,00
|189.000,00
|88
|Paşacık
|4184
|2
|734,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.800.000,00
|144.000,00
|89
|Paşacık
|4184
|4
|764,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|5.000.000,00
|150.000,00
|90
|Paşacık
|4184
|5
|895,00
|Arsa
|4
|1.20 0,30
|7.600.000,00
|228.000,00
|91
|Paşacık
|4062
|3
|399,00
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|2.600.000,00
|78.000,00
|5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
|a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
|b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri.
|c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname.
|d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
|6- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.
|7- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
|8- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
|9- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
|10- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
|11- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|12- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
|İlan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02474387