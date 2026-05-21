AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

1 - İdarenin

a) Adresi : H.Harmanı Mahallesi 49. cadde no 90 AKSARAY

b) Telefonu / Faksı : 03822135492 / 03822136884

c) Elektronik posta adresi (varsa) : belediye@aksaray.bel.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı yer : Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati : 24-06-2026 Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Bağımsız Bölüm Kat KAKS TAKS Muhammen Bedel Geçici Teminat

1 Ereğlikapı 1732 331 162,00 Büro 62 B/11. kat 5.000.000,00 150.000,00

2 Ereğlikapı 1732 331 162,00 Büro 66 B/12. kat 5.000.000,00 150.000,00

3 Ereğlikapı 1732 331 162,00 Büro 67 B/12. kat 5.000.000,00 150.000,00

4 Ereğlikapı 1732 331 162,00 Büro 68 B/12. kat 5.000.000,00 150.000,00

5 Bahçesaray 7718 6 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat 8.100.000,00 243.000,00

6 Bahçesaray 7718 6 33,90 Dükkan 2 Zemin 1.400.000,00 42.000,00

7 Bahçesaray 7718 6 58,80 Dükkan 3 Zemin 2.400.000,00 72.000,00

8 Bahçesaray 7765 7 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat 8.600.000,00 258.000,00

9 Bahçesaray 7814 5 294,65 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat 9.400.000,00 282.000,00

10 Bahçesaray 7839 1 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat 8.600.000,00 258.000,00

11 Bahçesaray 7804 8 74,80 Dükkan 1 Zemin 2.700.000,00 81.000,00

12 Bahçesaray 7744 2 178,60 Dubleks Dükkan 8 Zemin 7.000.000,00 210.000,00

13 Bahçesaray 7744 2 181,55 Dubleks Dükkan 9 Zemin 7.000.000,00 210.000,00

14 Zafer 6800 5 1170,00 Arsa 6 1,00 0,60 5.850.000,00 175.500,00

15 Zafer 8110 30 388,42 Arsa 2 0,40 0,40 2.134.000,00 64.020,00

16 Zafer 8110 31 1163,58 Arsa 2 0,40 0,40 6.396.000,00 191.880,00

17 Zafer 8250 2 906,00 Arsa 2 0,40 0,40 4.983.000,00 149.490,00

18 Zafer 8250 3 884,00 Arsa 2 0,40 0,40 4.862.000,00 145.860,00

19 Zafer 8250 4 939,00 Arsa 2 0,40 0,40 5.164.000,00 154.920,00

20 Zafer 8250 5 900,00 Arsa 2 0,40 0,40 4.950.000,00 148.500,00

21 Zafer 8250 6 827,00 Arsa 2 0,40 0,40 4.548.000,00 136.440,00

22 Zafer 8250 7 827,00 Arsa 2 0,40 0,40 4.548.000,00 136.440,00

23 Zafer 8250 8 826,00 Arsa 2 0,40 0,40 4.543.000,00 136.290,00

24 Zafer 8250 9 900,00 Arsa 2 0,40 0,40 4.950.000,00 148.500,00

25 Sağlık 1249 6 446,73 Arsa 3 0,90 0,30 1.800.000,00 54.000,00

26 A.Bahçeli 292 4 677,13 Arsa 4 1,60 0,40 4.062.000,00 121.860,00

27 A.Bahçeli 292 5 668,37 Arsa 4 1,60 0,40 4.008.000,00 120.240,00

28 A.Bahçeli 292 6 645,91 Arsa 4 1,60 0,40 3.870.000,00 116.100,00

29 A.Bahçeli 292 7 651,43 Arsa 4 1,60 0,40 3.906.000,00 117.180,00

30 A.Bahçeli 292 8 600,61 Arsa 4 1,60 0,40 3.600.000,00 108.000,00

31 A.Bahçeli 292 9 597,84 Arsa 3 1,20 0,40 2.686.000,00 80.580,00

32 A.Bahçeli 292 10 599,87 Arsa 3 1,20 0,40 2.695.000,00 80.850,00

33 A.Bahçeli 292 11 646,02 Arsa 3 1,20 0,40 2.907.000,00 87.210,00

34 A.Bahçeli 292 12 646,55 Arsa 3 1,20 0,40 2.907.000,00 87.210,00

35 A.Bahçeli 292 13 624,81 Arsa 3 1,20 0,40 2.808.000,00 84.240,00

36 A.Bahçeli 293 2 590,55 Arsa 3 1,20 0,40 2.655.000,00 79.650,00

37 A.Bahçeli 300 4 655,81 Arsa 3 1,20 0,40 2.947.000,00 88.410,00

38 A.Bahçeli 300 5 669,56 Arsa 3 1,20 0,40 3.010.000,00 90.300,00

39 A.Bahçeli 300 6 638,27 Arsa 4 1,60 0,40 3.828.000,00 114.840,00

40 A.Bahçeli 300 7 638,13 Arsa 4 1,60 0,40 3.828.000,00 114.840,00

41 A.Bahçeli 300 8 637,27 Arsa 4 1,60 0,40 3.822.000,00 114.660,00

42 A.Bahçeli 300 9 602,88 Arsa 4 1,60 0,40 3.612.000,00 108.360,00

43 A.Bahçeli 300 10 620,29 Arsa 4 1,60 0,40 3.720.000,00 111.600,00

44 A.Bahçeli 301 12 611,01 Arsa 4 1,60 0,40 3.666.000,00 109.980,00

45 A.Bahçeli 303 11 634,40 Arsa 3 1,20 0,40 2.853.000,00 85.590,00

46 A.Bahçeli 303 12 631,14 Arsa 3 1,20 0,40 2.839.000,00 85.170,00

47 A.Bahçeli 303 13 636,19 Arsa 3 1,20 0,40 2.862.000,00 85.860,00

48 Kırımlı 353 1 1389,00 Arsa 3 ÇEKME İÇİ KULLANIM 10.000.000,00 300.000,00

49 Ereğlikapı 5452 1 814,00 Arsa 3 0,90 0,30 7.000.000,00 210.000,00

50 Ereğlikapı 7634 10 117,11 Arsa 5 ÇEKME İÇİ KULLANIM 7.500.000,00 225.000,00

51 Kurtuluş 7507 3 178,00 Arsa 2 0,50 0,25 1.100.000,00 33.000,00

52 Kurtuluş 7507 9 176,00 Arsa 2 0,50 0,25 1.100.000,00 33.000,00

53 Kurtuluş 7508 4 114,00 Arsa 3 0,90 0,30 1.000.000,00 30.000,00

54 Kurtuluş 7508 14 154,00 Arsa 3 0,90 0,30 1.200.000,00 36.000,00

55 Paşacık 2668 12 651,38 Arsa 3 1,20 0,40 5.500.000,00 165.000,00

56 Paşacık 2652 23 439,31 Arsa 3 0,90 0,30 3.600.000,00 108.000,00

57 Paşacık 2652 24 434,91 Arsa 3 0,90 0,30 3.500.000,00 105.000,00

58 Paşacık 2652 25 497,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.000.000,00 120.000,00

59 Paşacık 4179 2 553,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.700.000,00 111.000,00

60 Paşacık 4179 3 554,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.700.000,00 111.000,00

61 Paşacık 4179 4 555,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.800.000,00 114.000,00

62 Paşacık 4179 5 556,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.700.000,00 111.000,00

63 Paşacık 4179 6 557,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.700.000,00 111.000,00

64 Paşacık 4179 7 602,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.000.000,00 120.000,00

65 Paşacık 4179 10 710,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.700.000,00 141.000,00

66 Paşacık 4179 11 652,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.300.000,00 129.000,00

67 Paşacık 4179 12 642,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.200.000,00 126.000,00

68 Paşacık 4179 13 630,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.100.000,00 123.000,00

69 Paşacık 4179 14 619,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.100.000,00 123.000,00

70 Paşacık 4071 9 750,00 Arsa 3 0,90 0,30 5.000.000,00 150.000,00

71 Paşacık 4071 10 826,00 Arsa 3 0,90 0,30 5.500.000,00 165.000,00

72 Paşacık 4071 11 540,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.600.000,00 108.000,00

73 Paşacık 4071 12 538,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.500.000,00 105.000,00

74 Paşacık 4071 13 536,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.500.000,00 105.000,00

75 Paşacık 4071 14 486,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.200.000,00 96.000,00

76 Paşacık 4071 15 534,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.500.000,00 105.000,00

77 Paşacık 4071 19 500,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.300.000,00 99.000,00

78 Paşacık 4075 7 1083,00 Arsa 4 1.20 0,30 9.200.000,00 276.000,00

79 Paşacık 4075 8 600,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.000.000,00 120.000,00

80 Paşacık 4075 9 600,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.000.000,00 120.000,00

81 Paşacık 4198 3 610,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.000.000,00 120.000,00

82 Paşacık 4198 7 723,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.700.000,00 141.000,00

83 Paşacık 4198 8 578,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.800.000,00 114.000,00

84 Paşacık 4198 9 551,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.800.000,00 114.000,00

85 Paşacık 4196 5 489,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.200.000,00 96.000,00

86 Paşacık 4196 6 488,00 Arsa 3 0,90 0,30 3.200.000,00 96.000,00

87 Paşacık 4184 1 738,00 Arsa 4 1.20 0,30 6.300.000,00 189.000,00

88 Paşacık 4184 2 734,00 Arsa 3 0,90 0,30 4.800.000,00 144.000,00

89 Paşacık 4184 4 764,00 Arsa 3 0,90 0,30 5.000.000,00 150.000,00

90 Paşacık 4184 5 895,00 Arsa 4 1.20 0,30 7.600.000,00 228.000,00

91 Paşacık 4062 3 399,00 Arsa 3 0,90 0,30 2.600.000,00 78.000,00

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti

b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri.

c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname.

d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

6- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.

7- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

8- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

9- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.

10- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

11- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.