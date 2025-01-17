AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
AKSARAY BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
|1 - İdarenin
|a) Adresi:
|Zincirli mahallesi
|b) Telefonu /Faksı:
|03822135492 / 03822136884
|c) Elektronik posta adresi (varsa):
|belediye@aksaray.bel.tr
|2 - İhale Konusu Hizmetin
|a) Niteliği, türü, miktarı:
|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.
|3 - İhalenin :
|a) Yapılacağı yer:
|Belediye Meclis Salonu
|b) Tarihi ve saati:
|19-02-2025 Saat 14:00
|4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
|Sıra
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|M2
|Nitelik
|Kat
|Bağımsız Bölüm No
|Muhammen Bedeli
|Geçici Teminatı
|1
|Laleli
|8130
|2
|1087,28
|Arsa
|2
|3.480.000,00
|104.400,00
|2
|Laleli
|8136
|5
|995,00
|Arsa
|2
|3.185.000,00
|95.550,00
|3
|Laleli
|8137
|2
|1013,59
|Arsa
|2
|3.245.000,00
|97.350,00
|4
|Laleli
|8137
|3
|1013,58
|Arsa
|2
|3.245.000,00
|97.350,00
|5
|Laleli
|8137
|4
|999,80
|Arsa
|2
|3.200.000,00
|96.000,00
|6
|Laleli
|8137
|9
|958,00
|Arsa
|2
|3.070.000,00
|92.100,00
|7
|Laleli
|8142
|2
|1062,96
|Arsa
|2
|3.410.000,00
|102.300,00
|8
|Laleli
|8142
|3
|1065,93
|Arsa
|2
|3.412.000,00
|102.360,00
|9
|Laleli
|8142
|4
|1070,98
|Arsa
|2
|3.430.000,00
|102.900,00
|10
|Laleli
|8143
|2
|1000,00
|Arsa
|2
|3.200.000,00
|96.000,00
|11
|Laleli
|8143
|3
|1000,00
|Arsa
|2
|3.200.000,00
|96.000,00
|12
|Laleli
|8143
|4
|1000,00
|Arsa
|2
|3.200.000,00
|96.000,00
|13
|Aratol Bahçeli
|310
|3
|590,05
|Arsa
|4
|3.390.000,00
|101.700,00
|14
|Aratol Bahçeli
|310
|4
|591,63
|Arsa
|4
|3.400.000,00
|102.000,00
|15
|Aratol Bahçeli
|311
|2
|580,96
|Arsa
|4
|3.340.000,00
|100.200,00
|16
|Aratol Bahçeli
|311
|3
|604,81
|Arsa
|4
|3.475.000,00
|104.250,00
|17
|Aratol Bahçeli
|311
|4
|606,43
|Arsa
|4
|3.485.000,00
|104.550,00
|18
|Aratol Bahçeli
|311
|5
|607,74
|Arsa
|4
|3.500.000,00
|105.000,00
|19
|Aratol Bahçeli
|311
|6
|609,19
|Arsa
|4
|3.500.000,00
|105.000,00
|20
|Aratol Bahçeli
|311
|7
|599,97
|Arsa
|4
|3.450.000,00
|103.500,00
|21
|Aratol Bahçeli
|344
|2
|618,67
|Arsa
|4
|3.555.000,00
|106.650,00
|22
|Aratol Bahçeli
|344
|4
|617,73
|Arsa
|3
|2.640.000,00
|79.200,00
|23
|Aratol Bahçeli
|344
|5
|616,81
|Arsa
|3
|2.640.000,00
|79.200,00
|24
|Aratol Bahçeli
|344
|8
|620,41
|Arsa
|3
|2.650.000,00
|79.500,00
|25
|Aratol Bahçeli
|345
|1
|663,20
|Arsa
|4
|3.810.000,00
|114.300,00
|26
|Aratol Bahçeli
|345
|2
|663,13
|Arsa
|3
|2.835.000,00
|85.050,00
|27
|Aratol Bahçeli
|345
|3
|662,94
|Arsa
|3
|2.835.000,00
|85.050,00
|28
|Aratol Bahçeli
|345
|4
|640,34
|Arsa
|3
|2.750.000,00
|82.500,00
|29
|Aratol Bahçeli
|345
|5
|686,06
|Arsa
|3
|2.935.000,00
|88.050,00
|30
|Aratol Bahçeli
|345
|6
|662,90
|Arsa
|4
|3.810.000,00
|114.300,00
|31
|Aratol Bahçeli
|345
|7
|662,93
|Arsa
|4
|3.810.000,00
|114.300,00
|32
|Aratol Bahçeli
|345
|8
|663,10
|Arsa
|4
|3.810.000,00
|114.300,00
|33
|Aratol Bahçeli
|345
|10
|672,93
|Arsa
|4
|3.870.000,00
|116.100,00
|34
|Aratol Bahçeli
|345
|11
|653,21
|Arsa
|4
|3.755.000,00
|112.650,00
|35
|Aratol Bahçeli
|355
|3
|610,22
|Arsa
|4
|3.425.000,00
|102.750,00
|36
|Aratol Bahçeli
|356
|4
|595,13
|Arsa
|4
|3.350.000,00
|100.500,00
|37
|Aratol Bahçeli
|356
|6
|594,92
|Arsa
|4
|3.350.000,00
|100.500,00
|38
|Aratol Bahçeli
|356
|7
|600,04
|Arsa
|4
|3.380.000,00
|101.400,00
|39
|Bahçesaray
|7718
|6
|235,40
|Dubleks Dükkan
|Zemin + 1. Kat
|1
|8.100.000,00
|243.000,00
|40
|Bahçesaray
|7718
|6
|33,90
|Dükkan
|Zemin
|2
|1.350.000,00
|40.500,00
|41
|Bahçesaray
|7718
|6
|58,80
|Dükkan
|Zemin
|3
|2.350.000,00
|70.500,00
|42
|Bahçesaray
|7765
|7
|235,40
|Dubleks Dükkan
|Zemin + 1. Kat
|1
|8.600.000,00
|258.000,00
|43
|Bahçesaray
|7814
|5
|294,65
|Dubleks Dükkan
|Zemin + 1. Kat
|1
|9.400.000,00
|282.000,00
|44
|Bahçesaray
|7814
|5
|45,00
|Dükkan
|Zemin
|2
|1.608.000,00
|48.240,00
|45
|Bahçesaray
|7839
|1
|235,40
|Dubleks Dükkan
|Zemin + 1. Kat
|1
|8.600.000,00
|258.000,00
|46
|Bahçesaray
|7839
|1
|58,80
|Dükkan
|Zemin
|3
|2.400.000,00
|72.000,00
|47
|Bahçesaray
|7804
|8
|74,80
|Dükkan
|Zemin
|1
|2.675.000,00
|80.250,00
|48
|Bahçesaray
|7804
|8
|52,70
|Dükkan
|Zemin
|2
|1.840.000,00
|55.200,00
|49
|Bahçesaray
|7804
|8
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|3
|1.640.000,00
|49.200,00
|50
|Bahçesaray
|7804
|8
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|4
|1.640.000,00
|49.200,00
|51
|Bahçesaray
|7755
|7
|52,70
|Dükkan
|Zemin
|2
|2.150.000,00
|64.500,00
|52
|Bahçesaray
|7755
|7
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|4
|1.640.000,00
|49.200,00
|53
|Bahçesaray
|7737
|6
|52,70
|Dükkan
|Zemin
|2
|2.150.000,00
|64.500,00
|54
|Bahçesaray
|7737
|6
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|4
|1.640.000,00
|49.200,00
|55
|Bahçesaray
|7830
|1
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|3
|1.640.000,00
|49.200,00
|56
|Bahçesaray
|7830
|1
|36,00
|Dükkan
|Zemin
|4
|1.640.000,00
|49.200,00
|57
|Bahçesaray
|7744
|2
|178,60
|Dubleks Dükkan
|Zemin
|8
|7.000.000,00
|210.000,00
|58
|Bahçesaray
|7744
|2
|181,55
|Dubleks Dükkan
|Zemin
|9
|7.000.000,00
|210.000,00
|59
|Ereğlikapı
|6848
|19
|614,00
|Arsa
|3
|4.365.000,00
|130.950,00
|60
|Ereğlikapı
|6848
|20
|608,00
|Arsa
|3
|4.325.000,00
|129.750,00
|61
|Ereğlikapı
|6848
|21
|559,00
|Arsa
|3
|3.975.000,00
|119.250,00
|62
|Kırımlı
|353
|2
|1064,00
|Arsa
|3
|7.448.000,00
|223.440,00
|63
|Paşacık
|4070
|4
|481,00
|Arsa
|3
|2.700.000,00
|81.000,00
|64
|Paşacık
|6874
|1
|1564,00
|Arsa
|2
|9.600.000,00
|288.000,00
|65
|Paşacık
|6874
|2
|1368,00
|Arsa
|2
|8.750.000,00
|262.500,00
|66
|Paşacık
|6874
|3
|1368,00
|Arsa
|2
|9.600.000,00
|288.000,00
|67
|Paşacık
|6874
|4
|1368,00
|Arsa
|2
|9.000.000,00
|270.000,00
|68
|Paşacık
|6874
|5
|1368,00
|Arsa
|2
|8.750.000,00
|262.500,00
|69
|Paşacık
|6874
|6
|1369,00
|Arsa
|2
|9.400.000,00
|282.000,00
|70
|Sağlık
|877
|15
|608,00
|Arsa
|2
|2.432.000,00
|72.960,00
|71
|Sağlık
|1247
|8
|500,00
|Arsa
|3
|2.128.000,00
|63.840,00
|72
|Sağlık
|1249
|6
|446,73
|Arsa
|3
|1.750.000,00
|52.500,00
|73
|Sağlık
|1257
|6
|416,00
|Arsa
|3
|1.564.000,00
|46.920,00
|74
|Zafer
|6580
|7
|743,67
|Arsa
|6
|3.000.000,00
|90.000,00
|75
|Zafer
|6666
|9
|1093,02
|Arsa
|4
|4.400.000,00
|132.000,00
|76
|Zafer
|6800
|5
|1170,00
|Arsa
|6
|4.750.000,00
|142.500,00
|77
|Zafer
|8249
|8
|328,85
|Arsa
|4
|2.878.000,00
|86.340,00
|5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.
|6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
|7- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %30’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 10 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
|8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
|9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
|10- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
|İlan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02158007