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AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 00:00
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
AKSARAY BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI 
1 - İdarenin                        
a) Adresi:                    Zincirli mahallesi 
b) Telefonu /Faksı:03822135492 / 03822136884
c) Elektronik posta adresi (varsa): belediye@aksaray.bel.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin
 a) Niteliği, türü, miktarı:Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45. maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :
a) Yapılacağı yer: Belediye Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati: 19-02-2025  Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
SıraMahalleAdaParselM2NitelikKatBağımsız Bölüm NoMuhammen BedeliGeçici Teminatı
1Laleli813021087,28Arsa2 3.480.000,00104.400,00
2Laleli81365995,00Arsa2 3.185.000,0095.550,00
3Laleli813721013,59Arsa2 3.245.000,0097.350,00
4Laleli813731013,58Arsa2 3.245.000,0097.350,00
5Laleli81374999,80Arsa2 3.200.000,0096.000,00
6Laleli81379958,00Arsa2 3.070.000,0092.100,00
7Laleli814221062,96Arsa2 3.410.000,00102.300,00
8Laleli814231065,93Arsa2 3.412.000,00102.360,00
9Laleli814241070,98Arsa2 3.430.000,00102.900,00
10Laleli814321000,00Arsa2 3.200.000,0096.000,00
11Laleli814331000,00Arsa2 3.200.000,0096.000,00
12Laleli814341000,00Arsa2 3.200.000,0096.000,00
13Aratol Bahçeli3103590,05Arsa4 3.390.000,00101.700,00
14Aratol Bahçeli3104591,63Arsa4 3.400.000,00102.000,00
15Aratol Bahçeli3112580,96Arsa4 3.340.000,00100.200,00
16Aratol Bahçeli3113604,81Arsa4 3.475.000,00104.250,00
17Aratol Bahçeli3114606,43Arsa4 3.485.000,00104.550,00
18Aratol Bahçeli3115607,74Arsa4 3.500.000,00105.000,00
19Aratol Bahçeli3116609,19Arsa4 3.500.000,00105.000,00
20Aratol Bahçeli3117599,97Arsa4 3.450.000,00103.500,00
21Aratol Bahçeli3442618,67Arsa4 3.555.000,00106.650,00
22Aratol Bahçeli3444617,73Arsa3 2.640.000,0079.200,00
23Aratol Bahçeli3445616,81Arsa3 2.640.000,0079.200,00
24Aratol Bahçeli3448620,41Arsa3 2.650.000,0079.500,00
25Aratol Bahçeli3451663,20Arsa4 3.810.000,00114.300,00
26Aratol Bahçeli3452663,13Arsa3 2.835.000,0085.050,00
27Aratol Bahçeli3453662,94Arsa3 2.835.000,0085.050,00
28Aratol Bahçeli3454640,34Arsa3 2.750.000,0082.500,00
29Aratol Bahçeli3455686,06Arsa3 2.935.000,0088.050,00
30Aratol Bahçeli3456662,90Arsa4 3.810.000,00114.300,00
31Aratol Bahçeli3457662,93Arsa4 3.810.000,00114.300,00
32Aratol Bahçeli3458663,10Arsa4 3.810.000,00114.300,00
33Aratol Bahçeli34510672,93Arsa4 3.870.000,00116.100,00
34Aratol Bahçeli34511653,21Arsa4 3.755.000,00112.650,00
35Aratol Bahçeli3553610,22Arsa4 3.425.000,00102.750,00
36Aratol Bahçeli3564595,13Arsa4 3.350.000,00100.500,00
37Aratol Bahçeli3566594,92Arsa4 3.350.000,00100.500,00
38Aratol Bahçeli3567600,04Arsa4 3.380.000,00101.400,00
39Bahçesaray77186235,40Dubleks DükkanZemin + 1. Kat18.100.000,00243.000,00
40Bahçesaray7718633,90DükkanZemin21.350.000,0040.500,00
41Bahçesaray7718658,80DükkanZemin32.350.000,0070.500,00
42Bahçesaray77657235,40Dubleks DükkanZemin + 1. Kat18.600.000,00258.000,00
43Bahçesaray78145294,65Dubleks DükkanZemin + 1. Kat19.400.000,00282.000,00
44Bahçesaray7814545,00DükkanZemin21.608.000,0048.240,00
45Bahçesaray78391235,40Dubleks DükkanZemin + 1. Kat18.600.000,00258.000,00
46Bahçesaray7839158,80DükkanZemin32.400.000,0072.000,00
47Bahçesaray7804874,80DükkanZemin12.675.000,0080.250,00
48Bahçesaray7804852,70DükkanZemin21.840.000,0055.200,00
49Bahçesaray7804836,00DükkanZemin31.640.000,0049.200,00
50Bahçesaray7804836,00DükkanZemin41.640.000,0049.200,00
51Bahçesaray7755752,70DükkanZemin22.150.000,0064.500,00
52Bahçesaray7755736,00DükkanZemin41.640.000,0049.200,00
53Bahçesaray7737652,70DükkanZemin22.150.000,0064.500,00
54Bahçesaray7737636,00DükkanZemin41.640.000,0049.200,00
55Bahçesaray7830136,00DükkanZemin31.640.000,0049.200,00
56Bahçesaray7830136,00DükkanZemin41.640.000,0049.200,00
57Bahçesaray77442178,60Dubleks DükkanZemin87.000.000,00210.000,00
58Bahçesaray77442181,55Dubleks DükkanZemin97.000.000,00210.000,00
59Ereğlikapı684819614,00Arsa3 4.365.000,00130.950,00
60Ereğlikapı684820608,00Arsa3 4.325.000,00129.750,00
61Ereğlikapı684821559,00Arsa3 3.975.000,00119.250,00
62Kırımlı35321064,00Arsa3 7.448.000,00223.440,00
63Paşacık40704481,00Arsa3 2.700.000,0081.000,00
64Paşacık687411564,00Arsa2 9.600.000,00288.000,00
65Paşacık687421368,00Arsa2 8.750.000,00262.500,00
66Paşacık687431368,00Arsa2 9.600.000,00288.000,00
67Paşacık687441368,00Arsa2 9.000.000,00270.000,00
68Paşacık687451368,00Arsa2 8.750.000,00262.500,00
69Paşacık687461369,00Arsa2 9.400.000,00282.000,00
70Sağlık87715608,00Arsa2 2.432.000,0072.960,00
71Sağlık12478500,00Arsa3 2.128.000,0063.840,00
72Sağlık12496446,73Arsa3 1.750.000,0052.500,00
73Sağlık12576416,00Arsa3 1.564.000,0046.920,00
74Zafer65807743,67Arsa6 3.000.000,0090.000,00
75Zafer666691093,02Arsa4 4.400.000,00132.000,00
76Zafer680051170,00Arsa6 4.750.000,00142.500,00
77Zafer82498328,85Arsa4 2.878.000,0086.340,00
5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer  ve saatte devam edecektir.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
7- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %30’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 10 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
10- İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur. 

#ilangovtr Basın no ILN02158007