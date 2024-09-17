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AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 00:00

 

 

Aksaray Belediye Başkanlığından
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI 
1 - İdarenin
a) Adresi:Zincirli mahallesi 
b) Telefonu / Faksı:03822135492 / 03822136884
c) Elektronik posta adresi (varsa): belediye@aksaray.bel.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı:Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45. maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer:Belediye Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati:09-10-2024  Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
SıraMahalleAdaParselM2NitelikKatBağımsız Bölüm NoMuhammen BedelGeçici Teminatı
1Aratol Bahçeli3103590,05Arsa4 3.390.000,00101.700,00
2Aratol Bahçeli3104591,63Arsa4 3.400.000,00102.000,00
3Aratol Bahçeli3112580,96Arsa4 3.340.000,00100.200,00
4Aratol Bahçeli3113604,81Arsa4 3.475.000,00104.250,00
5Aratol Bahçeli3114606,43Arsa4 3.485.000,00104.550,00
6Aratol Bahçeli3115607,74Arsa4 3.500.000,00105.000,00
7Aratol Bahçeli3116609,19Arsa4 3.500.000,00105.000,00
8Aratol Bahçeli3117599,97Arsa4 3.450.000,00103.500,00
9Aratol Bahçeli3442618,67Arsa4 3.555.000,00106.650,00
10Aratol Bahçeli3444617,73Arsa3 2.640.000,0079.200,00
11Aratol Bahçeli3445616,81Arsa3 2.640.000,0079.200,00
12Aratol Bahçeli3448620,41Arsa3 2.650.000,0079.500,00
13Aratol Bahçeli3451663,20Arsa4 3.810.000,00114.300,00
14Aratol Bahçeli3452663,13Arsa3 2.835.000,0085.050,00
15Aratol Bahçeli3453662,94Arsa3 2.835.000,0085.050,00
16Aratol Bahçeli3454640,34Arsa3 2.750.000,0082.500,00
17Aratol Bahçeli3455686,06Arsa3 2.935.000,0088.050,00
18Aratol Bahçeli3456662,90Arsa4 3.810.000,00114.300,00
19Aratol Bahçeli3457662,93Arsa4 3.810.000,00114.300,00
20Aratol Bahçeli3458663,10Arsa4 3.810.000,00114.300,00
21Aratol Bahçeli34510672,93Arsa4 3.870.000,00116.100,00
22Aratol Bahçeli34511653,21Arsa4 3.755.000,00112.650,00
23Aratol Bahçeli3553610,22Arsa4 3.425.000,00102.750,00
24Aratol Bahçeli3564595,13Arsa4 3.350.000,00100.500,00
25Aratol Bahçeli3566594,92Arsa4 3.350.000,00100.500,00
26Aratol Bahçeli3567600,04Arsa4 3.380.000,00101.400,00
27Bahçesaray77186235,40Dubleks DükkanZemin + 1. Kat18.100.000,00243.000,00
28Bahçesaray7718633,90DükkanZemin21.350.000,0040.500,00
29Bahçesaray7718658,80DükkanZemin32.350.000,0070.500,00
30Bahçesaray77657235,40Dubleks DükkanZemin + 1. Kat18.600.000,00258.000,00
31Bahçesaray7765758,80DükkanZemin32.400.000,0072.000,00
32Bahçesaray78145294,65Dubleks DükkanZemin + 1. Kat19.400.000,00282.000,00
33Bahçesaray7814545DükkanZemin21.608.000,0048.240,00
34Bahçesaray78391235,40Dubleks DükkanZemin + 1. Kat18.600.000,00258.000,00
35Bahçesaray7839158,80DükkanZemin32.400.000,0072.000,00
36Bahçesaray7804874,80DükkanZemin12.675.000,0080.250,00
37Bahçesaray7804852,70DükkanZemin21.840.000,0055.200,00
38Bahçesaray7804836,00DükkanZemin31.640.000,0049.200,00
39Bahçesaray7804836,00DükkanZemin41.640.000,0049.200,00
40Bahçesaray7755752,70DükkanZemin22.150.000,0064.500,00
41Bahçesaray7755736,00DükkanZemin41.640.000,0049.200,00
42Bahçesaray7737652,70DükkanZemin22.150.000,0064.500,00
43Bahçesaray7737636,00DükkanZemin31.640.000,0049.200,00
44Bahçesaray7737636,00DükkanZemin41.640.000,0049.200,00
45Bahçesaray7830174,80DükkanZemin12.615.000,0078.450,00
46Bahçesaray7830136,00DükkanZemin31.640.000,0049.200,00
47Bahçesaray7830136,00DükkanZemin41.640.000,0049.200,00
48Bahçesaray77442178,60Dubleks DükkanZemin87.000.000,00210.000,00
49Bahçesaray77442181,55Dubleks DükkanZemin97.000.000,00210.000,00
50Bahçesaray77442182,80Dubleks DükkanZemin107.000.000,00210.000,00
51B.Bölcek77453537,00Arsa5 9.600.000,00288.000,00
52Ereğlikapı560821414,00Arsa3 6.010.000,00180.300,00
53Ereğlikapı684819614,00Arsa3 4.365.000,00130.950,00
54Ereğlikapı684820608,00Arsa3 4.325.000,00129.750,00
55Ereğlikapı684821559,00Arsa3 3.975.000,00119.250,00
56Hasas706821900,00Arsa3 6.650.000,00199.500,00
57Hasas715951425,00Arsa3 4.988.000,00149.640,00
58Hasas715961426,27Arsa3 4.992.000,00149.760,00
59Kırımlı35321064,00Arsa3 7.448.000,00223.440,00
60Paşacık40704481,00Arsa3 2.700.000,0081.000,00
61Paşacık687411564,00Arsa2 9.600.000,00288.000,00
62Paşacık687421368,00Arsa2 8.750.000,00262.500,00
63Paşacık687431368,00Arsa2 9.600.000,00288.000,00
64Paşacık687441368,00Arsa2 9.000.000,00270.000,00
65Paşacık687451368,00Arsa2 8.750.000,00262.500,00
66Paşacık687461369,00Arsa2 9.400.000,00282.000,00
67Paşacık74435739,15Arsa2 2.700.000,0081.000,00
68Sağlık87715608,00Arsa2 2.432.000,0072.960,00
69Sağlık12478500,00Arsa3 2.128.000,0063.840,00
70Sağlık12496446,73Arsa3 1.750.000,0052.500,00
71Sağlık12576416,00Arsa3 1.564.000,0046.920,00
72Zafer82498328,85Arsa4 2.878.000,0086.340,00
5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer  ve saatte devam edecektir.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
7-Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %30’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 10 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
10- İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur. 

#ilangovtr Basın no ILN02090104