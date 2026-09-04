AKSARAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

AKSARAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/161 Esas

DAVALILAR : 1- HAKAN YILDIZ T.C-64*******44

2- NAZLI YILDIZ T.C-64*******88

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) istemli davasının yapılan yargılamasında;

Davacılar tarafından aleyhinize açılan tapunun haksız ele geçirilmesi nedeniyle tazminat davasında ön inceleme aşaması tamamlanarak tahkikat aşamasına geçilmiş ve bilirkişi raporu alınmıştır. Adresinize tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunun tebliği ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İHTARAT (HMK m. 281): Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 13/10/2026 saat 10:00

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