AKSARAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 00:00

İLAN

T.C. AKSARAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/356

Davacı İrfan Ozan tarafından Davalı Muhammet Ali OZAN aleyhine açılan Vasiyetnamenin iptali davasında verilen karar gereğince :

Davalı Muhammet Ali OZAN'ın bildirime yarar adresi bulunmadığından aleyhine açılan Aksaray 1. Noterliği'nin 13/09/2023 tarih 07809 yevmiye nolu vasiyetname davası ile ilgili varsa cevap ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde bildirmesi aksi halde 6100 S.K.HMK nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tevzii formu, tensip zabtı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02346727

 