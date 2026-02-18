AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/12 Esas

DAVACI : FATMA ÖZTÜRK TC:495*****110 - Merkez/Aksaray

VEKİLİ : Av. FATMA NUR ÇAY DİKER - Aksaray Barosu

DAVALI : FIRAT ÖZTÜRK,TC. 631*****620, 1985 doğumlu

BİLİNEN SON ADRESİ : Taulsızdık 35 Kostanay/Kazakistan

Davacı Fatma ÖZTÜRK tarafından aleyhinize açılan, evlilik birliğinini temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası ve ferilerine ilişkin davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Mahkememizin 18/12/2025 tarihli celsesinde ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden; 6100 Sayılı HMK'nın 140/3 maddesi gereğince tarafların anlaşmadıkları tespit edilerek ön inceleme duruşmasının sonlandırılmasına, tahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçilmesine, gelecek celse geçerli bir mazeret olunmadan mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, HMK'nın 147 maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150'inci madde hükmünün saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, taraflara duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde HMK'nın 150 maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin ihtarına, bir sonraki celsenin 21/04/2026 günü saat:10.30'da yapılmasına karar verildiği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.

