AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/440 Esas

DAVACI : KADİR ETLİ, Çerkezköy/ Tekirdağ

VEKİLİ : Av. Nazlı ÜNLÜ, Aksaray Barosu

DAVALI : HAJAR GUENNACH ETLİ, Fas Krallığı uyruklu CD436610 Kimlik numaralı, Abdurrahim ve Tamo İşkarı kızı, Jaqma/Fas doğumlu, 01/01/2000 doğumlu,

Bilinen Son Adresi : Fas Krallığı

Davacı tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 20/01/2026 tarihli celsenin 1 nolu ara kararı gereğince; 6100 Sayılı HMK'nın 140/3 maddesi gereğince tarafların anlaşmadıkları tespit edilerek ön inceleme duruşmasının sonlandırılmasına, tahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçilmesine, gelecek celse geçerli bir mazeret olunmadan mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, HMK'nın 147 maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150'inci madde hükmünün saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, taraflara duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde HMK'nın 150 maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin ihtarına, bir sonraki celsenin 21/04/2026 günü saat:11:05'te yapılmasına karar verildiği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02401985