AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/237 Esas

KARAR NO : 2025/144

DAVALI: Hasan ÇETİN, Numan - Nazire'den olma, 01/01/1950 doğumlu, T.C.No:40733113394

ADRES :Schregenbergstr. 54/6 Feldkirch/Tosters 6800 9847 Avusturya

HÜKÜM :

Yukarıda açıkça izah edildiği üzere;

1- Davanın kabulüne; Aksaray ili Merkez İlçesi Borucu Cilt No:58 Hane No:39 BSN:1'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Sultan'dan olma Aksaray 01/01/1966 d.lu 45442956492 TC kimlik numaralı AYŞE ÇETİN ile Numan ve Nazire'den olma Aksaray 01/01/ 1950 d.lu Avusturya Cumhuriyeti uyruklu HASAN ÇETİN'in 4721 Sayılı TMK'nın 166/1. maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına,

2- Yargılama aşamasında davacı kadın için takdir edilen aylık 5.000,00 TL tedbir nafakasının aynen devamı ile kararın kesinleşmesi akabinde aynı miktarın yoksulluk nafakası olarak devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, nafakanın her yıl üfe oranında artırılmasına,

3- Davacının maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 100.000,00 TL maddi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı kadına ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

4- Davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 60.000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı kadına ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

5- Karar kesinleştiğinde yeter sayıda suretin kayıtlara işlenmek üzere Aksaray İl Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

6- Davacı kadın tarafından yapılan 179,90 TL başvurma harcı, 179,90 TL nispi harç, 2 adet kep ücreti 3,50 TL, 1 adet e-tebligat gideri 58,00 TL, 6 adet tebligat gideri 60,00 TL ve 2 adet ilan masrafı 20.700,00 TL olmak üzere toplam 21.181,3‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

7- Davacı kadının duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirtiği anlaşılmakla karar tarihi itibariyle yürürlükte olan A.A.Ü.T'ye göre 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,

8- 2025 yılı itibariyle alınması gereken 615,40 TL nispi harçtan dava açılırken alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile geriye kalan 435,50 TL nispi harcın davalı erkekten tahsili ile hazineye irad kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesine,

9- Kararın kesinleşmesi akabinde artan gider avansı olması halinde ilgili tarafa iadesine,

Dair ; gerekçeli kararın davacı vekiline ve davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne, davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı.

Verilen hükmün davalı Hasan ÇETİN'e iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Aksaray 3 Aile Mahkemesi veyahut mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Nöbetçi Asliye Hukuk (Aile) mahkemesine verilecek dilekçe ile 615,40-TL İstinaf karar harcını, 1.683,10-TL İstinaf kanun yoluna başvurma harcını, 1.500,00-TL İstinaf avansını Mahkememiz dosyasına yönelik mahkemeler veznesine yatırmak suretiyle İstinaf yasa yoluna başvurabileceğiniz, yasal süresinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı taktirde ilamın kesinleşeceği hususu,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02194692