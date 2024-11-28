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AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/182 Esas

KARAR NO : 2024/688

DAVALI: Madinakhon KHUDAYBERGANOVA, Matkarım-Akıbet kızı, 26/04/1986 doğumlu, Özbekistan Uyruklu

ADRES : Çatalsu Köyü4.Sk.No:1 Gülağaç /AKSARAY



Davacı HAMZA KASAL aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :



Yukarıda açıkça izah edildiği üzere;



1-Davanın kabulüne; Aksaray iliGülağaç İlçesi Çatalsu Cilt No:69 Hane No:69 BSN:91'de nüfusa kayıtlı Necati ve Fidan'dan olma Aksaray 20/01/1981 d.lu 17726878578 TC kimlik numaralı HAMZA KASAL ile Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu Matkarım ve Akibat'tan olma Özbekistan 26/04/1986 d.lu MADINAKHON KHUDAYBERGANOVA KASAL'ın 4721 Sayılı TMK'nın 166/1. maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına,



2-Davacının maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 20.000 TL maddi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı kadından tahsili ile davacı erkeğe ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine



3-Yasal şartlar oluşmadığından manevi tazminat talebinin reddine,



4-Talep olmadığından tedbir ve yoksulluk nafakası hususunda karar verilmesine yer olmadığına,



5-Karar kesinleştiğinde yeter sayıda suretin kayıtlara işlenmek üzere Aksaray İl Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,



6-Davacı erkek tarafından yapılan 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL nisbi harç, 3 adet e-tebligat gideri 30,00 TL, 1 adet tebligat gideri 120,00 TL ve 2 adet ilanen tebligat ücreti 30.132‬,00 TL olmak üzere toplam 31.137,20 TL yargılama giderinin davalı kadından adından alınarak davacı erkeğe ödenmesine,



7-Davacı kadının duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşılmakla karar tarihi itibariyle yürürlükte olan A.A.Ü.T'ye göre 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalı kadından alınarak davacı erkeğe verilmesine,



8-Kararın kesinleşmesi akabinde artan gider avansı olması halinde ilgili tarafa iadesine,

Dair ; gerekçeli kararın davacı vekiline ve davalıya tebliğinden itibaren2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere davacı ve davacı vekilinin yüzüne, davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı.



Verilen hükmün davalı Madinakhon KHUDAYBERGANOVA'ya iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Aksaray 3 Aile Mahkemesi veyahut mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Nöbetçi Asliye Hukuk (Aile) mahkemesine verilecek dilekçe ile427,60-TL İstinaf karar harcını, 1.169,40-TL İstinaf kanun yoluna başvurma harcını, 1.500,00-TL İstinaf avansını Mahkememiz dosyasına yönelik mahkemeler veznesine yatırmak suretiyle İstinaf yasa yoluna başvurabileceğiniz, yasal süresinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı taktirde ilamın kesinleşeceği hususu,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02129691