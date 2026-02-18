×
AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 00:00

İLAN

T.C. AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/24 Tereke

MİRASÇI : TALİP DİNÇ-33890341618

Mahkememize açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/02/2026 günü saat: 09:15'da olup Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu hatırlatılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

