AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/32 Tereke

MİRASÇI : NERGİZ ÇAKMAK-16592919248

Tereke (Tereke- C. Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/02/2026 günü saat: 09:10'da olup Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususuhatırlatılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzereilanen tebliğ olunur.

