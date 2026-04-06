AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/323 Esas

KARAR NO : 2025/387

DAVALI : EROL ALTINSOY (TC-51925740328) İhsaniye Mah. Kaleönü Sk. No: 1 Selçuklu/ KONYA Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yargılaması sonunda verilen kararı ile aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1) Davanın KABULÜ ile ;

A-Aksaray İli, Merkez İlçesi, Cerit Mahallesi, 933 parselde kayıtlı taşınmazın 16/05/2023 tarihli fen bilirkişi raporunda 0_933/IR1 harfi ile gösterilmiş olan 358,14 m²'lik yüzölçümlü kısım üzerinde davacı TEDAŞ yararına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE VE TAPUYA TESCİLİNE,

1- Aksaray İli, Merkez İlçesi, Cerit Mahallesi,933 parselde kayıtlı taşınmazın irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin 4387,22TL, olarak TESPİTİNE,

2-Mahkememizce tespit edilen ve davacı vekilince dosyaya sunulan dekontta belirtilen hesaba depo edilen kamulaştırma bedeli olan 4387,22 TL'nin dava açılış tarihinin 01/08/2023 tarihinden önce olduğu görülmekle dava tarihinden 4 ay sonrasından başlamak üzere 30/04/2023 tarihinden karar tarihi olan 25/09/2025 tarihine kadar yasal faiz oranının işletilmesine, kamulaştırma bedelinin işleyen faiz ve nemaları ile birlikte hak sahibi olan tapuda kayıt maliki davalılara hisseleri oranında/veraset ilamı oranında derhal ödenmesine, bu konuda gereğinin ifası için bankaya müzekkere yazılmasına,

B-1-Aksaray İli, Merkez İlçesi, Cerit Mahallesi, 15 parselde kayıtlı taşınmazın 16/05/2023 tarihli fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilmiş olan bir adet 9,61 m2'lik direk yeri alanının davalılar adına kayıtlı olan tapu kaydının iptali ile TEDAŞ adına her türlü şerh ve takdiyatlardan ari olarak tapuya kayıt ve TESCİLİNE,

2- Aksaray İli, Merkez İlçesi, Cerit Mahallesi,15 parselde kayıtlı taşınmazın taşınmazın A harfi ile gösterilen kamulaştırma alanından geriye kalan kısım üzerinde ekli krokide 0_15/IR1 ile gösterilen 395,52 m² 'lik yüzölçümlü kısım üzerinde davacı TEDAŞ yararına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE VE TAPUYA TESCİLİNE,

3- Aksaray İli, Merkez İlçesi, Cerit Mahallesi 15 parselde kayıtlı taşınmazın 9,61m2 direk yeri olmak üzere mülkiyet hakkı kamulaştırma bedelinin 336,35 TL, 395,52 m²'lik irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin 4615,40 TL olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5.maddesi gereğince toplam kamulaştırma bedelinin 4977,75 TL olarak TESPİTİNE,

Dair, tarafların yokluğunda, tescil hükmü yönünden KESİN, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde HMK 341 vd. maddeleri gereğince Konya Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi Başkanlığı nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

