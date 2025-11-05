AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/253 Esas

DAVALILAR : 1- EROL OĞUZ Akasya Mahallesi, Şükrü Balcı Caddesi, Otogar Karşısı (Aksaray Öğrenci Yurdu)No: 177 Antakya / Hatay Antakya/ HATAY

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile; Aksaray ili, Merkez ilçesi, Gücünkaya Mahallesi, Kabakaya Mevkii, 126 ada 41 parselde kayıtlı 365,17 m² yüz ölçümlü taşınmazın 62,92 m² yüz ölçümlü kısmının tapu kaydının İPTALİ ile davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya TESCİLİNE,

a- Taşınmaz kamulaştırma bedelinin 1631,52 TL olarak TESPİTİNE,

Dair, tarafların yokluğunda, tescil hükmü yönünden kesin, bedel hükmü yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilerek, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02326069