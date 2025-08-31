AKSARAY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

AKSARAY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.83722490-2024/203-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizin 06/03/2025 tarih ve 2024/203 Esas - 2025/187 Karar sayılı ilamı ile Müşteki Sanık GÜLÜZAR BEKTEŞ (T.C: 55135633944) "Basit Tehdit" suçundan CMK nun 231/5-6. maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen gerekçeli karar sanığa tebliği yapılamamış olması sebebiyle;

1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-) Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına , tebliğ tarihinden itibaren2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle, tutuklu/hükümlü bulunması durumunda cezaevi müdürlüğü aracılığı ile dilekçe göndermek veya tutanağa geçirilmek üzere cezaevi müdürlüğüne beyanda bulunmak suretiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğinin, başvurmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleşeceğinin İHTARINA,

3-) Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

MÜŞTEKİ SANIK :GÜLÜZAR BEKTEŞ,TC Kimlik No:55135633944

