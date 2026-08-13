AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/11 Tereke

DAVALI) : Sezer KOCA (Fransa)

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının 20/09/2018 tarih ve 2017/11- 2018/25 karar Tereke ve K. sayılı ilamı ile Davanın Kabulüne karar verilmiş olup, 14684772368 TC kimlik numaralı Sezer KOCA 'ın tebligata yarar yurtdışı adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-Niğde ili, Merkez ilçesi, Dikilitaş mah/köy, Cilt No: 45, Hane No: 129’da nüfusa kayıtlı, Şahabettin ve Hayrullah'tan olma, 1927 doğumlu DÖNÜŞ KILIÇ'ın 25/04/2017 tarihinde vefat etmiş olduğu ve mahkememize gönderilen tereke mevcudu dışında res’en idareyi gerektirir terekesinin bulunmadığı anlaşıldığından, adresi tespit edilen mirasçılar 12383849008 T.C kimlik nolu AYSEL KILIÇ, 40613117092 T.C kimlik nolu BİLSER KATI, 17272104060 T.C kimlik nolu NAZMİYE ÖZTÜRK, 14705771608 T.C kimlik nolu NESLİHAN SİR, 14726770970 T.C kimlik nolu RAMAZAN KOCA, 14684772368 T.C kimlik nolu SEZER KOCA, 14771769462 T.C kimlik nolu YASIDIN KOCA ve 11624874328 T.C kimlik nolu YAŞAR KILIÇ’a MK 589 ve devamı maddeleri gereğince TESLİM EDİLEREK TEREKEDEN EL ÇEKİLMESİNE,

2- 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ve kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, HMK.345.maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden iki hafta içinde HMK.nun 342.maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK.nun 343.maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, kararın istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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