AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/383 Esas

KARAR NO : 2024/1512

Davacı RECEP KELEŞ aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Ayşeana Akalın'ın mernis adresinin bulunamaması nedeniyle tebligatların yapılamadığı, yeni adresinin de tespit edilemediğinden mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiş, hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

Davanın KABULÜ İLE,

1- Aksaray ili, Merkez ilçesi, Doğantarla Köyü Kocatepe Mahallesi 245 ada 3 parsel, 181 ada 4 parsel, 181 ada 1 parsel ve 180 ada 2 parsel sayılı taşınmazlardaki elbirliğiyle malik olunan taşınmazların;

453600 payın Habil ve Adife 'den olma 01/03/1949 doğumlu 11712080280 T.C. nolu Sefa KELEŞ 'e,

453600 payın Habil ve Adife 'den olma 01/03/1953 doğumlu 11706080418 T.Cnolu Bayram Ali KELEŞ 'e,

90720 payın Mehmet ve Sevim 'den olma 07/01/1969 doğumlu 30737063368 T.C. nolu Ayhan GÜNEY 'e,

90720 payın Vehbi ve Sevim 'den olma 01/03/1971 doğumlu 10232597414 T.C. nolu Sevgi GÜRKAŞ 'a,

90720 payın Vehbi ve Sevim 'den olma 23/11/1975 doğumlu 32741272996 T.C. nolu Sevinç AŞAR 'a,

90720 payın Vehbi ve Sevim 'den olma 01/01/1973 doğumlu 42281061936 T.C. nolu Yaşar ALTINKAYA 'ya,

90720 payın Vehbi ve Sevim 'den olma 12/11/1979 doğumlu 42206064486 T.C. nolu Ali ALTINKAYA 'ya,

212625 payın Mehmet ve Fatmana 'dan olma 15/10/1971 doğumlu 36038269614 T.C. nolu Pembe ARISOY 'a,

212625 payın Mehmet ve Fatmana 'dan olma 12/08/1968 doğumlu 54766645272 T.C. nolu Hakkı ÖZKILIÇ 'a,

28350 payın Seyitali ve Kamile 'den olma 02/03/1963 doğumlu 54715646930 T.C. nolu Alime ÖZKILIÇ 'a,

226800 payın Mehmet ve Ayşe 'den olma 15/07/1959 doğumlu 10870070362 T.C. nolu Suzan ÇAMDAL 'a,

226800 payın Mehmet ve Ayşe 'den olma 01/08/1955 doğumlu 39716146962 T.C. nolu Musa ONAR 'a,

226800 payın Mehmet ve Ayşe 'den olma 01/05/1964 doğumlu 39710147170 T.C. nolu Ahmet Erdoğan ONAR 'a,

201600 payın Hacı ve Hava 'dan olma 10/06/1945 doğumlu 20864776156 T.C. nolu Besime TEKKALAN 'a,

67200 payın Ahmet ve Refika 'dan olma 01/01/1959 doğumlu 21389758610 T.C. nolu Adem TAN 'a,

67200 payın Ahmet ve Refika 'dan olma 22/05/1977 doğumlu 21368759348 T.C. nolu Saim TAN 'a,

67200 payın Ahmet ve Refika 'dan olma 03/12/1969 doğumlu 72451056448 T.C. nolu Hasibe Burçak 'a,

113400 payın İsmail ve Elife 'den olma 01/05/1951 doğumlu 41687082736 T.C. nolu Ayşe KARAPINAR 'a,

11655 payın Abdullah ve Ümüş 'den olma 05/03/1972 doğumlu 17281047594 T.C. nolu Döndü YILMAZ 'a,

11655 payın Abdullah ve Ümüş 'den olma 04/03/1982 doğumlu 24104668652 T.C. nolu Sonay DEMİRCİ 'ye,

11655 payın Abdullah ve Ümüş 'den olma 07/09/1984 doğumlu 24101668716 T.C. nolu Murat DİVLEK 'e,

11655 payın Abdullah ve Ümüş 'den olma 25/08/1978 doğumlu 24098668812 T.C. nolu Ayşe DİVLEK 'e,

11655 payın Abdullah ve Ümüş 'den olma 01/12/1987 doğumlu 24095668976 T.C. nolu Ferhat DİVLEK 'e,

11655 payın Abdullah ve Ümüş 'den olma 01/01/1965 doğumlu 24146667286 T.C. nolu Hava USLU 'ya,

11655 payın Abdullah ve Ümüş 'den olma 15/08/1991 doğumlu 24026671266 T.C. nolu Berat DİVLEK 'e,

11655 payın Abdullah ve Ümüş 'den olma 17/03/1969 doğumlu 19763595432 T.C. nolu Fatıma KÖŞKER 'e,

11655 payın Abdullah ve Ümüş 'den olma 08/02/1974 doğumlu 65302274290 T.C. nolu Elif ŞAHİN 'e,

725760 payın Ahmet ve Kamile 'den olma 01/01/1960 doğumlu 12441055990 T.C. nolu Adile KELEŞ 'e,

725760 payın Ahmet ve Kamile 'den olma 01/01/1950 doğumlu 73045036570 T.C. nolu İlhami AYTAR 'a,

725760 payın Ahmet ve Kamile 'den olma 01/01/1954 doğumlu 73036036862 T.C. nolu Servet AYTAR 'a,

725760 payın Ahmet ve Kamile 'den olma 01/11/1969 doğumlu 73024037208 T.C. nolu Metin AYTAR 'a,

725760 payın Mustafa ve Kadriye 'den olma 23/07/1963 doğumlu 11751078910 T.C. nolu Yılmaz KELEŞ 'e,

725760 payın Mustafa ve Kadriye 'den olma 27/07/1965 doğumlu 11748079074 T.C. nolu Yavuz KELEŞ 'e,

725760 payın Mustafa ve Kadriye 'den olma 30/09/1972 doğumlu 11742079292 T.C. nolu Oğuz KELEŞ 'e,

725760 payın Mustafa ve Kadriye 'den olma 30/10/1968 doğumlu 39602150882 T.C. nolu Fadime GÖÇ 'e,

725760 payın Mustafa ve Kadriye 'den olma 20/12/1957 doğumlu 73660016896 T.C. nolu Güzide KOÇPINAR 'a,

50400 payın Bilal ve Refika 'dan olma 20/06/1952 doğumlu 20921774248 T.C. nolu Celal ÇAYIR 'a,

12600 payın Süleyman ve Neriman 'dan olma 29/06/1989 doğumlu 20882775582 T.C. nolu Nilüfer YALÇIN 'a,

12600 payın Süleyman ve Neriman 'dan olma 26/01/1988 doğumlu 20885775428 T.C. nolu Emrah ÇAYIR 'a,

12600 payın Süleyman ve Neriman 'dan olma 29/06/1984 doğumlu 20894775136 T.C. nolu Arife EKİNCİ 'ye,

12600 payın Süleyman ve Neriman 'dan olma 26/04/1986 doğumlu 20891775290 T.C. nolu Ayfer ATİLA 'ya,

5670 payın Şerafettin ve Zeynep 'den olma 07/11/1969 doğumlu 41137666172 T.C. nolu Yılmaz AKKAYA 'ya,

2835 payın Ramazan ve Zeynep 'den olma 01/04/1947 doğumlu 24164666612 T.C. nolu Abdullah DİVLEK 'e,

907200 payın Memiş ve Münire 'den olma 11/12/1957 doğumlu 12447055772 T.C. nolu Recep KELEŞ 'e,

907200 payın Memiş ve Münire 'den olma 21/06/1972 doğumlu 12444055836 T.C. nolu İbrahim KELEŞ 'e,

1088640 payın Memiş ve Münire 'den olma 01/01/1949 doğumlu 73030037070 T.C. nolu Maliye AYTAR 'a,

272160 payın Sebahattin ve Emsal 'dan olma 15/09/1976 doğumlu 65134299560 T.C. nolu Fatma UZUN 'a,

272160 payın Sebahattin ve Emsal 'dan olma 21/06/1974 doğumlu 11694080896 T.C. nolu Cengiz KELEŞ 'e,

272160 payın Sebahattin ve Emsal 'dan olma 21/07/1980 doğumlu 11682081232 T.C. nolu Ramazan KELEŞ 'e,

272160 payın Sebahattin ve Emsal 'dan olma 07/06/1983 doğumlu 11676081460 T.C. nolu Sevim KELEŞ 'e,

272160 payın Sebahattin ve Emsal 'dan olma 22/04/1987 doğumlu 11658082034 T.C. nolu Halil KELEŞ 'e,

25200 payın Yılmaz ve Zeliha 'dan olma 18/07/1993 doğumlu 20876775710 T.C. nolu Oğuzhan ÇAYIR 'a,

25200 payın Yılmaz ve Zeliha 'dan olma 19/07/1994 doğumlu 20873775874 T.C. nolu Bilal ÇAYIR 'a,

725760 payın Hasan Hüseyin ve Zeynep 'den olma 08/11/1958 doğumlu 15209881374 T.C. nolu Şahinde ATMACA

725760 payın Hasan Hüseyin ve Zeynep 'den olma 01/12/1951 doğumlu 69460156030 T.C. nolu Ruziye KELEŞ 'e,

725760 payın Hasan Hüseyin ve Zeynep 'den olma 13/03/1961 doğumlu 69448156496 T.C. nolu Abdulkadir Remzi KELEŞ 'e,

725760 payın Hasan Hüseyin ve Zeynep 'den olma 01/07/1963 doğumlu 69433156906 T.C. nolu Fehmi KELEŞ 'e,

241920 payın Hayrettin ve Raziye 'den olma 15/04/1980 doğumlu 15227880700 T.C. nolu Hasan ATMACA 'ya,

241920 payın Hayrettin ve Raziye 'den olma 07/05/1991 doğumlu 15194881816 T.C. nolu Hakan ATMACA 'ya,

241920 payın Hayrettin ve Raziye 'den olma 14/08/1983 doğumlu 15218881082 T.C. nolu Arzu TAŞCI 'ya,

108864 payın Bekir ve Maliye 'den olma 24/04/1978 doğumlu 14585985140 T.C. nolu Fatma NAZ 'a,

108864 payın Bekir ve Maliye 'den olma 30/08/1977 doğumlu 29354154924 T.C. nolu Nurcan SADIÇ 'a,

108864 payın Bekir ve Maliye 'den olma 10/10/1972 doğumlu 73018037436 T.C. nolu Nurettin AYTAR 'a,

108864 payın Bekir ve Maliye 'den olma 24/06/1987 doğumlu 72985038552 T.C. nolu Hatice TUĞ 'a,

108864 payın Ramazan ve Gülzade 'den olma 08/10/1993 doğumlu 72967039126 T.C. nolu Ebru KELEŞ 'e,

64800 payın Mehmet Ali ve Saliha 'dan olma 12/03/1971 doğumlu 10686113208 T.C. nolu Yılmaz BAY 'a,

64800 payın Mehmet Ali ve Saliha 'dan olma 05/05/1974 doğumlu 10683113362 T.C. nolu Yavuz BAY 'a,

64800 payın Mehmet Ali ve Saliha 'dan olma 11/02/1965 doğumlu 10677113590 T.C. nolu Yusuf BAY 'a,

64800 payın Mehmet Ali ve Saliha 'dan olma 11/03/1966 doğumlu 10665113946 T.C. nolu Şerife BAY 'a,

64800 payın Mehmet Ali ve Saliha 'dan olma 15/02/1968 doğumlu 55906605972 T.C. nolu Sevgi SOLUM 'a,

64800 payın Mehmet Ali ve Saliha 'dan olma 15/04/1982 doğumlu 10614115694 T.C. nolu Hasan Hüseyin BAY 'a,

16200 payın Bayram ve Naime 'den olma 12/09/1987 doğumlu 63421355470 T.C. nolu Selvi İNEL 'e,

16200 payın Bayram ve Naime 'den olma 13/01/1986 doğumlu 63460354168 T.C. nolu Ahmet TOSUN 'a,

16200 payın Bayram ve Naime 'den olma 15/10/1989 doğumlu 63388356596 T.C. nolu Hüseyin TOSUN 'a,

16200 payın Bayram ve Naime 'den olma 15/04/2000 doğumlu 63340358170 T.C. nolu Ramazan TOSUN 'a,

12600 payın Salih Salim ve Hayriye 'den olma 06/02/1956 doğumlu 20909774604 T.C. nolu Nimet ÇAYIR 'a,

12600 payın Kahraman ve Nimet 'den olma 02/09/1978 doğumlu 20900774986 T.C. nolu Hakan ÇAYIR 'a,

12600 payın Kahraman ve Nimet 'den olma 15/01/1981 doğumlu 20897775072 T.C. nolu Serkan ÇAYIR 'a,

12600 payın Kahraman ve Nimet 'den olma 05/05/1972 doğumlu 45295961674 T.C. nolu Aysel ALTAN 'a,

22400 payın Halil ve Badem 'den olma 01/07/1950 doğumlu 72568052500 T.C. nolu Fuat BURÇAK 'a,

22400 payın Halil ve Badem 'den olma 01/07/1951 doğumlu 72565052664 T.C. nolu Remzi BURÇAK 'a,

22400 payın Halil ve Badem 'den olma 01/01/1956 doğumlu 72562052728 T.C. nolu Ali Dede BURÇAK 'a,

22400 payın Halil ve Badem 'den olma 02/02/1964 doğumlu 72553053000 T.C. nolu Hüseyin BURÇAK 'a,

22400 payın Halil ve Badem 'den olma 10/11/1967 doğumlu 72544053392 T.C. nolu Hacı Bayram BURÇAK 'a,

5600 payın Rıza ve Saime 'den olma 02/11/1977 doğumlu 72463056092 T.C. nolu Cengiz BURÇAK 'a,

5600 payın Rıza ve Saime 'den olma 05/04/1979 doğumlu 72460056156 T.C. nolu Ramazan BURÇAK 'a,

5600 payın Rıza ve Saime 'den olma 10/09/1985 doğumlu 72454056384 T.C. nolu Murat BURÇAK 'a,

5600 payın Rıza ve Saime 'den olma 11/12/1981 doğumlu 72457056220 T.C. nolu Fatma KAYA 'ya,

5600 payın Hasan ve Hanife 'den olma 02/03/1990 doğumlu 72385058648 T.C. nolu Gökhan BURÇAK 'a,

5600 payın Hasan ve Hanife 'den olma 12/02/1995 doğumlu 72382058702 T.C. nolu Mehmet BURÇAK 'a,

5600 payın Hasan ve Hanife 'den olma 10/02/1982 doğumlu 72391058410 T.C. nolu Meral AKBAL 'a,

5600 payın Hasan ve Hanife 'den olma 01/01/1979 doğumlu 37679215954 T.C. nolu Fatma KOCA 'ya,

4480 payın Murat ve Hasibe 'den olma 20/06/1996 doğumlu 66913241978 T.C. nolu Zeride ÇEKİNEL 'e,

4480 payın Murat ve Hasibe 'den olma 01/08/1994 doğumlu 66916241814 T.C. nolu Bahar AKTAŞ 'a,

4480 payın Murat ve Hasibe 'den olma 15/07/1993 doğumlu 66919241750 T.C. nolu Aydın BURÇAK 'a,

4480 payın Murat ve Hasibe 'den olma 08/05/2004 doğumlu 11157100512 T.C. nolu Remzi BURÇAK 'a,

4480 payın Murat ve Hasibe 'den olma 15/07/1997 doğumlu 66910242022 T.C. nolu Burcu AKÇA 'ya,

5600 payın Halil ve Adile 'den olma 13/04/1967 doğumlu 70705114678 T.C. nolu Mediha BURÇAK 'a,

3360 payın Hamit ve Mediha 'dan olma 01/04/1988 doğumlu 72433057012 T.C. nolu Nergiz BURÇAK 'a,

3360 payın Hamit ve Mediha 'dan olma 01/01/1987 doğumlu 72436056968 T.C. nolu Arif BURÇAK 'a,

3360 payın Hamit ve Mediha 'dan olma 23/03/1996 doğumlu 11157102110 T.C. nolu Mehmet BURÇAK 'a,

3360 payın Hamit ve Mediha 'dan olma 01/06/1985 doğumlu 72439056804 T.C. nolu Gurbet ELÇİ 'ye,

3360 payın Hamit ve Mediha 'dan olma 19/09/1994 doğumlu 11157101984 T.C. nolu Yağmur AKBAŞ 'a,

67200 payın Faruk ve Leman 'dan olma 08/05/1962 doğumlu 21416757036 T.C. nolu Muzaffer Atalay ÇALIŞKAN,

67200 payın Faruk ve Leman 'dan olma 02/01/1969 doğumlu 21239762934 T.C. nolu Ayşeana AKALIN 'a,

22400 payın Ahmet ve Kuduret 'den olma 07/04/1987 doğumlu 20903774136 T.C. nolu Hakan ÇALIŞKAN 'a,

22400 payın Ahmet ve Kuduret 'den olma 25/10/1988 doğumlu 20864775470 T.C. nolu Leman Ana ÇALIŞKAN 'a,

22400 payın Ahmet ve Kudret 'den olma 05/05/1990 doğumlu 20750779254 T.C. nolu Hasret ÇALIŞKAN 'a,

50400 payın Raşit ve Gülüzar 'dan olma 10/08/1944 doğumlu 21386758774 T.C. nolu Naciye TAN 'a,

30240 payın Murat ve Naciye 'den olma 10/09/1992 doğumlu 21311761282 T.C. nolu Kader Naciye ÖĞÜT 'e,

30240 payın Murat ve Naciye 'den olma 01/01/1966 doğumlu 21383758838 T.C. nolu Ayhan TAN 'a,

30240 payın Murat ve Naciye 'den olma 04/07/1978 doğumlu 21365759402 T.C. nolu İbrahim TAN 'a,

30240 payın Murat ve Naciye 'den olma 30/11/1964 doğumlu 20633783170 T.C. nolu Ayten ŞEN 'e,

30240 payın Murat ve Naciye 'den olma 20/11/1972 doğumlu 71542086586 T.C. nolu Aynur MERCAN 'a ait olacak şekilde 4721 sayılı kanunun 644. maddesi göre PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,

2- Karar kesinleştiğinde gereği için Aksaray Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına,

3- 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca karar tarihi itibariyle alınması gereken 427,60 TL harçtan 35,90 TL alınan peşin harcın mahsubu ile bakiye 391,70 TL'nin hükümde belirtilen hisseleri oranında davalılardan alınarak hazineye irat kaydına,

4- Davacı tarafından yapılan 16,50 TL başvuru harcı, 35,90 TL peşin harcın, vekalet harcı 5,20 TL, 11.236,70 TL yargılama gideri, 2211 TL yurt dışı harcı olmak üzere toplam 13505,30 TL yargılama giderlerinin hükümde belirtilen hissesi oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının kendi hissesi oranında üzerinde bırakılmasına,

5- Davalı Bayram Ali KELEŞ tarafından yapılan 500 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 500 TL yargılama giderlerinin hükümde belirtilen hissesi oranında davalılardan ve davacıdan alınarak davalı Bayram Ali KELEŞ'e verilmesine, davalı Bayram Ali KELEŞ'in kendi hissesi oranında üzerinde bırakılmasına,

6- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 28.500,00 TL vekalet ücretinin hükümde belirtilen hissesi oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının kendi hissesi oranında üzerinde bırakılmasına,

7- DavalıAyşe DİVLEK kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 28.500,00 TL vekalet ücretinin hükümde belirtilen hissesi oranında davacıdan ve diğer davalılardan alınarak Ayşe DİVLEK verilmesine, Ayşe DİVLEK kendi hissesi oranında üzerinde bırakılmasına,

8- Dahili Davalı Aynur MERCAN kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 28.500,00 TL vekalet ücretinin hükümde belirtilen hissesi oranında davacıdan ve diğer davalılardan alınarak Aynur MERCAN verilmesine, Aynur MERCAN kendi hissesi oranında üzerinde bırakılmasına,

9- Karar kesinleştiğinde artan gider avansının Yazı İşleri Müdürü tarafından HMK'nun 333.maddesi ve Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi gereğince yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve hazır bulunan davalıların yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/10/2025

