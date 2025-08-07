AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/183 Esas

KARAR NO : 2023/1846

Davacı Mert ERGÜN tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı İsmail KARALAR'ın yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle yurt dışına çıkartılan tebligatların tebliğ yapılamaması ve yeni adresinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı İsmail KARALAR'ın yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1- Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Köyü 2943 Parsel, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Köyü 4852 Parsel, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Köyü 4856 Parsel, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Köyü 4860 Parsel, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Köyü 4889 Parsel, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Köyü 4999 Parsel, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Köyü 5116 Parsel, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Köyü 1397 Parsel, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Köyü 1987 Parsel, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt Köyü 2788 Parsel sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerinde bulunan takyidatlarla birlikte UMUMA AÇIK OLACAK ŞEKİLDE AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2- Satış bedelinden masraflar çıkartıldıktan sonra kalan satış bedelinin taraflara miras hisseleri ve tapu kaydındaki payları oranında ödenmesine,

3- Karar kesinleştikten sonra talep halinde dosyanın satış işlemlerinin umuma açık ihale suretiyle gerçekleştirilmesi için Aksaray Satış Memurluğu'na gönderilmesine, Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğu Memurlarının görevlendirilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Konya Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

