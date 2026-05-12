AKHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/65 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KGM tarafından aşağıda ekli listede dava dosya numarası, ili, ilçesi, ada ve parsel numarası ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere KGM tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: KGM olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin KGM olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği, aşağıda adı geçen davalıların yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği, aşağıda belirtilen dosyaların duruşmasının 25/06/2026 tarih saat 12:30'den itibaren, keşfinin 06/05/2026 tarih saat 09:40'dan itibaren yapılacağı hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO DAVALILAR

2026/65 HATİCE COŞKUN

İBRAHİM COŞKUN

MUSTAFA COŞKUN

SAİT CAN COŞKUN

SERPİL YILDIRIM

İLİ: MANİSA İLÇESİ: GÖLMARMARA

Dosya No: Mah./Köy : Parsel No: kamulaştırma alanı m2:

2026/65 Atatürk Mahallesi 393 ada 4 parsel 276,58 m²

