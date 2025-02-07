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AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 00:00

T.C. AKHİSAR 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2024/ 67 Tereke

Hürriyet Mah. 500 Sk. NO:10/1 Akhisar/MANİSA adresinde mukim -23258161750-TC.Kimlik nolu, MUSTAFA ÖZOKTAŞ’IN Terekesinin AKHİSAR 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin; 26/11/2024 Tarih ve 2024/699 Esas, 2024/435 Karar sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Memurluğumuzca da; Tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup, Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği İLAN OLUNUR

 

#ilangovtr Basın no ILN02168147