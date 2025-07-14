T.C.

AKHİSAR

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/27 Tereke 27.06.2025

Konu : İlan.

T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞUTEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2025/27 TEREKE

Kayalıoğlu Mah. Yıldız Sk. No:18 Akhisar/MANİSA adresinde mukim 14249658526 TC.Kimlik nolu GÜNER DURBURGA’nın terekesinin, Akhisar 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/05/2025 Tarih ve 2024/2795 Esas, 2025/631 Karar sayılı Kararı ile murisin mirasçılarının; mirası reddettiklerinin tespitine karar verilmiş olup, memurluğumuzca da Tasfiyenin basit usulde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur. (İİK. 166, 128md)

#ilangovtr Basın no ILN02259967