T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/459 Esas

İ L A N

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AKHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ŞENOL GEZER arasında mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık (Kayyımın Kaldırılması) davası nedeniyle; 4721 sayılı TMK 33.maddesi uyarınca Manisa ili Gölmarmara ilçesi Ozanca Mahallesi 567 ve 270 parsel sayılı taşınmaz maliki gaipliği istenen OSMAN OĞLU : MUSTAFA hakkında bilgisi olanların gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.16/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02152680