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AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 00:00

İLAN

AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere DSİ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup:

Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: DSİ olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin DSİ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği, aşağıda adı geçen davalıların Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 18/02/2025 günü saat 09.30'dan itibaren yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NODAVALI
2024/472CAVİT YILDIRIM, FATMA SARI, SIDIKA KOŞAR
2024/473HATİCE BURAN, OSMAN BURAN, SELAMİ BURAN
2024/474CEMİLE YILDIRIM, EMİNE YAVAŞ, FİRDEVS YAŞAR
2024/475ASİYE CAN, CEMAL CAN, HULUSİ CAN, NESLİHAN COŞKUN, SADIK CAN, SELMAN CAN
2024/476CEMAL CAN, HULUSİ CAN
2024/477ARİF YAŞAR, AYŞE ŞENER, FİRDEVS YAŞAR, ZAHİDE KARDAŞ
2024/478CEMİLE YILDIRIM, EMİNE YAVAŞ, FİRDEVS YAŞAR
2024/479CEMAL CAN, FATMA YILDIRIM, HATİCE KARAKUZU, HAYRİYE ESEN, HULUSİ CAN, İSMAİL KAYA, MERAL CAN, RECEP YILDIRIM, ŞÜKRAN CEYHAN, ÜZEYİR YAŞAR
2024/480MİHRİBAN BAKIREL
2024/481

FATMA KÜLTE, İSMAİL KARDAŞ, SEVGİNUR CEYHAN, SÜLEYMAN KARDAŞ

 

İLİ: MANİSA İLÇESİ: AKHİSAR
Dosya No:Mah./Köy :Ada No :Parsel No: Kamulaştırma alanı:
2024/472 EsasBaşlamış15759.419,06 m²'lik kısmı
2024/473 EsasBaşlamış157103.244,63 m²'lik kısmı
2024/473 EsasBaşlamış1571110.237,18 m²'lik kısmı
2024/474 EsasBaşlamış171303.001,42 m²'lik kısmı
2024/475 EsasBaşlamış171343.414,60 m²'lik kısmı
2024/476 EsasBaşlamış171386.666,99 m²'lik kısmı
2024/477 EsasBaşlamış171511.050,97 m²'lik kısmı
2024/478 EsasBaşlamış171525.147,50 m²'lik kısmı
2024/479 EsasBaşlamış17321.120,68 m²'lik kısmı
2024/480 EsasBaşlamış174152.414,28 m² tamamı
2024/480 EsasBaşlamış1741812.107,31 m² tamamı
2024/481 EsasBaşlamış19524246,55 m²'lik kısmı

#ilangovtr Basın no ILN02146502