AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere DSİ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup:

Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: DSİ olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin DSİ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği, aşağıda adı geçen davalıların Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 18/02/2025 günü saat 09.30'dan itibaren yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO DAVALI 2024/472 CAVİT YILDIRIM, FATMA SARI, SIDIKA KOŞAR 2024/473 HATİCE BURAN, OSMAN BURAN, SELAMİ BURAN 2024/474 CEMİLE YILDIRIM, EMİNE YAVAŞ, FİRDEVS YAŞAR 2024/475 ASİYE CAN, CEMAL CAN, HULUSİ CAN, NESLİHAN COŞKUN, SADIK CAN, SELMAN CAN 2024/476 CEMAL CAN, HULUSİ CAN 2024/477 ARİF YAŞAR, AYŞE ŞENER, FİRDEVS YAŞAR, ZAHİDE KARDAŞ 2024/478 CEMİLE YILDIRIM, EMİNE YAVAŞ, FİRDEVS YAŞAR 2024/479 CEMAL CAN, FATMA YILDIRIM, HATİCE KARAKUZU, HAYRİYE ESEN, HULUSİ CAN, İSMAİL KAYA, MERAL CAN, RECEP YILDIRIM, ŞÜKRAN CEYHAN, ÜZEYİR YAŞAR 2024/480 MİHRİBAN BAKIREL 2024/481 FATMA KÜLTE, İSMAİL KARDAŞ, SEVGİNUR CEYHAN, SÜLEYMAN KARDAŞ

İLİ: MANİSA İLÇESİ: AKHİSAR Dosya No: Mah./Köy : Ada No : Parsel No: Kamulaştırma alanı: 2024/472 Esas Başlamış 157 5 9.419,06 m²'lik kısmı 2024/473 Esas Başlamış 157 10 3.244,63 m²'lik kısmı 2024/473 Esas Başlamış 157 11 10.237,18 m²'lik kısmı 2024/474 Esas Başlamış 171 30 3.001,42 m²'lik kısmı 2024/475 Esas Başlamış 171 34 3.414,60 m²'lik kısmı 2024/476 Esas Başlamış 171 38 6.666,99 m²'lik kısmı 2024/477 Esas Başlamış 171 51 1.050,97 m²'lik kısmı 2024/478 Esas Başlamış 171 52 5.147,50 m²'lik kısmı 2024/479 Esas Başlamış 173 2 1.120,68 m²'lik kısmı 2024/480 Esas Başlamış 174 15 2.414,28 m² tamamı 2024/480 Esas Başlamış 174 18 12.107,31 m² tamamı 2024/481 Esas Başlamış 195 24 246,55 m²'lik kısmı

#ilangovtr Basın no ILN02146502