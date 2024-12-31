AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere DSİ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup:
Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: DSİ olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin DSİ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği, aşağıda adı geçen davalıların Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 18/02/2025 günü saat 09.30'dan itibaren yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
|DOSYA NO
|DAVALI
|2024/472
|CAVİT YILDIRIM, FATMA SARI, SIDIKA KOŞAR
|2024/473
|HATİCE BURAN, OSMAN BURAN, SELAMİ BURAN
|2024/474
|CEMİLE YILDIRIM, EMİNE YAVAŞ, FİRDEVS YAŞAR
|2024/475
|ASİYE CAN, CEMAL CAN, HULUSİ CAN, NESLİHAN COŞKUN, SADIK CAN, SELMAN CAN
|2024/476
|CEMAL CAN, HULUSİ CAN
|2024/477
|ARİF YAŞAR, AYŞE ŞENER, FİRDEVS YAŞAR, ZAHİDE KARDAŞ
|2024/478
|CEMİLE YILDIRIM, EMİNE YAVAŞ, FİRDEVS YAŞAR
|2024/479
|CEMAL CAN, FATMA YILDIRIM, HATİCE KARAKUZU, HAYRİYE ESEN, HULUSİ CAN, İSMAİL KAYA, MERAL CAN, RECEP YILDIRIM, ŞÜKRAN CEYHAN, ÜZEYİR YAŞAR
|2024/480
|MİHRİBAN BAKIREL
|2024/481
FATMA KÜLTE, İSMAİL KARDAŞ, SEVGİNUR CEYHAN, SÜLEYMAN KARDAŞ
|İLİ: MANİSA İLÇESİ: AKHİSAR
|Dosya No:
|Mah./Köy :
|Ada No :
|Parsel No:
|Kamulaştırma alanı:
|2024/472 Esas
|Başlamış
|157
|5
|9.419,06 m²'lik kısmı
|2024/473 Esas
|Başlamış
|157
|10
|3.244,63 m²'lik kısmı
|2024/473 Esas
|Başlamış
|157
|11
|10.237,18 m²'lik kısmı
|2024/474 Esas
|Başlamış
|171
|30
|3.001,42 m²'lik kısmı
|2024/475 Esas
|Başlamış
|171
|34
|3.414,60 m²'lik kısmı
|2024/476 Esas
|Başlamış
|171
|38
|6.666,99 m²'lik kısmı
|2024/477 Esas
|Başlamış
|171
|51
|1.050,97 m²'lik kısmı
|2024/478 Esas
|Başlamış
|171
|52
|5.147,50 m²'lik kısmı
|2024/479 Esas
|Başlamış
|173
|2
|1.120,68 m²'lik kısmı
|2024/480 Esas
|Başlamış
|174
|15
|2.414,28 m² tamamı
|2024/480 Esas
|Başlamış
|174
|18
|12.107,31 m² tamamı
|2024/481 Esas
|Başlamış
|195
|24
|246,55 m²'lik kısmı
#ilangovtr Basın no ILN02146502