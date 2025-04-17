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AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 00:00

T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

28.03.2025

Sayı : 2025/17 Tereke 

Konu : İlan metni

T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2025/17 TEREKE

16883578130–TC.Kimlik nolu AVNİ İLKUTLU’nun terekresinin Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin;

28/03/2013 Tarih ve 20213/228Esas 2013/490 Karar sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Memurluğumuzca Tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur. İİK. 166, 218 md.

#ilangovtr Basın no ILN02207644