T.C. AKHİSAR 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/329

Karar No : 2026/102

İLAN

Akhisar 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 09/02/2026 tarih, 2021/329 Esas, 2026/102 Karar sayılı kararı ile; sanığın üzerine atılı ''Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık'' suçundan eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-l ve 158/1. maddesinin son fıkrasının 2. Cümlesi, 168/2, 52, 53/1, 58/2-b maddeleri uyarınca 2 yıl hapis ve 1.040,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen kararın sanık Yaşar TUKUL (Arif ve Ayşe oğlu, 26/01/1989 Afyonkarahisar doğumlu, TC Kimlik No: 18928275080)'un mevcut adreslerine tebliğ imkanı bulunmadığı anlaşılmakla, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememiz kararının İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra hazine üzerinde bırakılmasına,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02442265