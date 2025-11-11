T.C.

AKHİSAR

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/631

Karar No : 2025/341

İLAN

Akhisar 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 17/09/2025 tarih, 2024/631 Esas, 2025/341 Karar sayılı kararı ile sanık Toprak CİLALI hakkında "Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan yapılan yargılama sonunda; sanığın TCK'nun 158/1-d, 43/1, 62, 52/2-3, 52/4, 53/1 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 20.820,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen kararın sanık Toprak CİLALI (Erhan ve Fahriye Canan oğlu, 23/08/2000 Seyhan doğumlu, TC Kimlik No:13954330468)'a Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebliğ imkanı bulunmadığı değerlendirilmiş, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

