T.C.

MERSİN AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Tabloda Dökümü Yapılan Taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 35/a ve Diğer İlgili Maddelerine Göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) İle Belirlenen Muhammen Bedel Üzerinden Satılacaktır. Mahalle Nusratiye Muhammen Bedeli TL 375.000.000,00 Ada 61 Geçici Teminat TL 11.250.000,00 Parsel 206 Şartname Bedeli TL 10.000,00 Yüzölçümü m² 9.789,97 Ödeme Şekli Peşin Cinsi (Vasfı) Kargir Ev Depo ve Tarla İhale Tarihi 07.05.2025 Fiili Durumu Belediye Teknik Birimleri ve Garaj İhale Saati 10.30 İmar Durumu 1/5000 Nazım İmar Planında Ticaret+Turizm Alanı Şerh Haciz Durumu Tapu üzerinde bulunan haciz şerhleri ihale sonrası kaldırılarak devir işlemi yapılacaktır.

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

a. İdarenin Adı: Akdeniz Belediyesi

b. Adresi: Mesudiye Mahallesi 5117 Sokak Pk:33060 Akdeniz/MERSİN

c.Telefon & Faks numarası: (324) 336 65 83 & (324) 336 40 16

2. İHALE GÜNÜ ve YERİ:

07.05.2025 Çarşamba günü - Mersin/Akdeniz Belediyesi Encümen Salonu

3. İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN SUNMALARI GEREKEN BELGELER

3. A Dış Zarf:

1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh Belgesi. E-Devlet’ten kare kodlu çıktı, muhtardan veya Nüfus Müdürlüğünden.

2. Nüfus cüzdan sureti (Kimlik fotokopisi).

3. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza (sirküsü) beyannamesi,

4. İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden geçerli vekâletname.

5. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ile ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. (2025 yılı vizeli)

6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2025 yılı onaylı)

7. Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya geçici teminat yerine geçecek değerler (banka teminat mektubu, devlet tahvilleri, hazine bonosu vs.) (Geçici Teminat Mektubu teklif dosyasına konulacaktır.)

8. İhale dokümanı (Şartname bedeli) satış bedelinin yatırıldığına dair belge.

9. Satışı yapılacak yere ait İdaremiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 06.05.2025 tarihi mesai bitimine kadar alınacak yer görme belgesi,

10. İhaleye katılacak isteklilerin, İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu bulunmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

11. Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

12. İsteklilerin 2886 sayılı Yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

3. B İç Zarf:

1. Teklif Mektubu (kapalı bir iç zarf içinde) ihale teklif dosyasına konulacaktır.

2. Teklif mektubunda teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.

3. Teklif mektubu bir zarf içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine İsteklinin adı, soyadı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve ihale konusu ada, parsel numarası yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.

4. Teklifler 07.05.2025 Çarşamba günü ihale saatine kadar Akdeniz Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümene) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

5. Bu satışa ait şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

4. DİĞER HUSUSLAR

- İhale dosyasını alan istekliler, taşınmaz satışına konu olan yeri hâlihazırda ki şekli ile kabul etmiş sayılır.

- Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde Akdeniz Belediye Başkanlığınca hazırlanan Taşınmaz Mal Satışı İhalesinde Uygulanacak Genel Ve Ortak Esasları Belirleyen Tip İdari Şartnamenin maddeleri geçerli olacaktır.

- İhale Komisyonu satış işinin ihalesini yapıp, yapmamakta serbesttir.

İsteklilere İlanen Duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02208669