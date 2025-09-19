AKÇAKOCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKÇAKOCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/48 Esas

DAVALI/(LAR) :

Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adres araştırmasındanbir netice alınamadığından "Akçakoca 1.Noterliğinin14/10/2021 tarih ve 5388 yevmiye yevmiye numaralı kapalı mühürlü zarfta vasiyetname ile " Ölümünden sonra, Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Kirazlı köyü, Kazanpınar Mevkiinde kain olup ve tapuda 101 ada, 74 parsel numaralarında kayıtlı bulunan Fındık Bahçesi niteliğindeki taşınılmazın torunum 26785712648 T.C. Kimlik numaralı Zeynep dilek YENİYURT isimli kişiye kalmasını, Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Kirazlı köyü, Kazanpınar mevkinde kain olup ve tapuda 101 ada, 75 parsel numaralında kayıtlı bulunan Fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın oğlum 73573082308 T.C. Kimlik numaralı Naci ALTAY isimli kişiye kalmasını, Düzce ili Akçakoca ilçesi Kirazlı köyü Kazanpınar mevkiinde kain olup ve tapuda 101 ada 76 parsel numaralarında kayıtlı bulunan fındık bahçesi niteliğindeki taşınmazın kızım 29092818638 T.C. Kimlik numaralı Nilgün YAVUZ isimli kişiye kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Bu vasiyetnamemi hiçbir baskı ve etki altında kalmadan serbest irademle yaptığımı beyan ederim. " diye sözlerini bitirdi .şeklindeki vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/10/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada Vasiyetnameye karşı beyanlarının alınması, vasiyetnameyi kabul etmediğitakdirde ve vasiyetnameye karşı iptal davası açmak istediğitakdirde kendilerine 1 ay süre verilerek bu süre içerisinde ilgili hukuk mahkemesinde iptal davası açıp belgesini mahkememize ibraz etmenizbu süre içerisinde iptal davası açıp belgesini mahkememize sunmanız takdirde Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tesbitine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02296737