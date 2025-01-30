AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2024/416 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Malatya İli, Akçadağ ilçesi, Aksaray Mahallesi, 133 ada, 1 nolu taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan Malatya Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/416 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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