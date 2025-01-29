AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/419 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya İli, Akçadağ ilçesi, Şıhlar Mahallesi, 131 ada, 79 parsel nolu taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan Malatya Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/419 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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