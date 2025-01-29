×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 00:00

T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/415 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya İli, Akçadağ ilçesi, Aksaray Mahallesi, 120ada, 2 parsel nolu taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan Malatya Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/415 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02164468