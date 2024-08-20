AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/186 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Akçadağ İlçesi Karanlıkdere Mahallesi 518 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;



Kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/186 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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