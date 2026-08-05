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T.C. AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/1567

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliğine karar verilmesi istenilen Haydar ve Emine'den olma, 11/03/1973 Berlin/ALMANYA doğumlu Fatma AYVAZ ile ilgili olarak 05/09/2009 tarihinde habersiz bir şekilde evden ayrıldığı ve burada kaybolduğu belirtildiğinden, ilgili hakkında bu tarihten sonra yaşamı ile ilgili olarak herhangi bir bilgi sahibi olan var ise veya kendisi yaşıyor ise Mahkememize bilgi vermesi, aksi halde ilandan sonra Mahkememizce gaipliğine karar verilebileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02524058