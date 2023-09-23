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AKÇAABAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/537 Esas

KARAR NO : 2023/387

Davacı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davasının yapılan yargılaması sırasında Trabzon Akçaabat Yeşiltepe mahallesi n.k.lı Ethem kızı 1969 doğ. .....266 T.C. Kimlik nolu Neriman Karabacak Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davacı tarafından açılan Trabzon ili Akçaabat ilçesi kayalar mahallesi 859 ada 19 parsel sayılı taşınmazınKarayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi talebinin reddine dair verilen kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2023

Hakim 234511

#ilangovtr Basın no ILN01896376