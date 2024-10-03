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AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 00:00

T.C.
AKÇAABAT
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

27/09/2024

Dosya esas numaraları :

2024/554-2024/556-2024/558-2024/553-2024/551-2024/552-2024/555-2024/557

İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin 2024/554, 2024/553, 2024/551, 2024/552, 2024/555, 2024/557 Esas sayılı dosyasında 18/07/2023 tarih 2023/195 sayılı Kamu Yararı Kararı, 2024/556 Esas sayılı dosyasında21/10/2011 tarih 2011/153Esas sayılı kamulaştırma işlemine başlama kararıve 2024/558 Esas sayılı dosyasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 sayılı Kamu Yararı Kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2024/552 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 08/11/2024 Duruşma saati: 09:40

2024/554 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:35

2024/556 Esas sayılı dosyasıDuruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:45

2024/558 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:40

024/553 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 08/11/2024 Duruşma saati: 09:45

2024/551 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 08/11/2024 Duruşma saati: 09:450

2024/555 Esas sayılı dosyası Duruşma saati: 11:00 Duruşma tarihi :12/11/2024

2024/557 Esas sayılı dosyası Duruşma saati: 11:05 Duruşma tarihi : 12/11/2024

Ada ParselAda Parsel noKamulaştırılan alanTaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Çatalzeytin Mahallesi		156 ada 47 parsel10.193,81 m² büyüklüğündeki 156 ada 47 parselin 5.732,39 m²'lik kısmıAsiye Kuruçelik
Aysen Karanis
Mustafa Kemal Kuruçelik
Neriman Manzak
Nilhan Vural
Okan Kuruçelik
Onur Kuruçelik
Özlem Sönmez
Sıtkı Kuruçelik
Sibel Diyadin
Şaduman Erensoy
(2024/554)
Trabzon İli
Düzköy İlçesi
Orta Mahallesi		208 ada 21 parsel412,78 m² büyüklüğündeki 208 ada21 parsel sayılı taşınmazın 364,09 m²'lik kısmıErdoğan Ercan
Ahmet Ercan
Salih Ercan
(2024/558)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Yenimahalle		748 ada 2 parsel267,32 büyüklüğündeki 748 ada2 parsel sayılı taşınmazın tamamıHava Seis
Özlem Seis
Recep Seis
(2024/556)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi156 ada 482.834,62 m² büyüklüğündeki taşınmazın 1.413,87 m2 lik kısmıSITKI KURUÇELİK (2024/553)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi156 ada 49 parsel2.687,71 m² büyüklüğündeki taşınmazın 2.063,20 m2 lik kısmıADNAN GÜNAYDIN
AHMET YILMAZ
AHMET YILMAZ
AHMET SALİH YILMAZ
ALİYILMAZ-28985414810
ARİFGÜNAYDIN
ARZU GÜNAYDIN ÜNSAL
AYHANYILMAZ
BERİL YILMAZ
HALİSÇELİK
EMİNE EROL
ESRA GÜNAYDINÇAKIR
FATİME YILMAZ
HASAN YILMAZ
KENAN YILMAZ
MUHARREM YILMAZ
NEVRİYE KOCABAŞ
SEHER YILMAZ
YAŞAR YILMAZ
(2024/551)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi162 ada 82 parsel345,03 m² büyüklüğündeki taşınmazın 109,75 m2 lik kısmıADNAN GÜNAYDIN
AHMET YILMAZ
AHMET YILMAZ
AHMET SALİH YILMAZ
ALİYILMAZ-28985414810
ARİF GÜNAYDIN
ARZU GÜNAYDIN ÜNSAL
AYHANYILMAZ
BERİL YILMAZ
HALİSÇELİK
EMİNE EROL
ESRA GÜNAYDIN ÇAKIR
FATİME YILMAZ
HASAN YILMAZ
KENAN YILMAZ
MUHARREM YILMAZ
NEVRİYE KOCABAŞ
SEHER YILMAZ
YAŞAR YILMAZ
(2024/551)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi162 ada 44 parselTaşınmazın 992,11m2 lik kısmıAHMET YILMAZ
AHMET SALİH YILMAZ
ALİ YILMAZ
AYHAN YILMAZ
HASAN YILMAZ
KENAN YILMAZ
MUHARREM YILMAZ
YAŞAR YILMAZ
(2024/555)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi162 ada 47 parselTaşınmazın 5.732,39m2 lik kısmıALİ GÖR
MUSTAFA KEMAL KURUCELİK
(2024/557)
Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi162 ada 45 parsel
162 ada 46 parsel		Taşınmazın 2.017,27 m2 lik kısmı
Taşınmazın 2.661,14m2 lik kısmı		HAVVA İLELİ
(2024/552)

#ilangovtr Basın no ILN02097868