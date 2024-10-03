T.C.

AKÇAABAT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

27/09/2024

Dosya esas numaraları :



2024/554-2024/556-2024/558-2024/553-2024/551-2024/552-2024/555-2024/557

İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;



Mahkememizin 2024/554, 2024/553, 2024/551, 2024/552, 2024/555, 2024/557 Esas sayılı dosyasında 18/07/2023 tarih 2023/195 sayılı Kamu Yararı Kararı, 2024/556 Esas sayılı dosyasında21/10/2011 tarih 2011/153Esas sayılı kamulaştırma işlemine başlama kararıve 2024/558 Esas sayılı dosyasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 sayılı Kamu Yararı Kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,



İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.



2024/552 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 08/11/2024 Duruşma saati: 09:40



2024/554 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:35



2024/556 Esas sayılı dosyasıDuruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:45



2024/558 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:40



024/553 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 08/11/2024 Duruşma saati: 09:45



2024/551 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 08/11/2024 Duruşma saati: 09:450



2024/555 Esas sayılı dosyası Duruşma saati: 11:00 Duruşma tarihi :12/11/2024



2024/557 Esas sayılı dosyası Duruşma saati: 11:05 Duruşma tarihi : 12/11/2024

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Çatalzeytin Mahallesi 156 ada 47 parsel 10.193,81 m² büyüklüğündeki 156 ada 47 parselin 5.732,39 m²'lik kısmı Asiye Kuruçelik

Aysen Karanis

Mustafa Kemal Kuruçelik

Neriman Manzak

Nilhan Vural

Okan Kuruçelik

Onur Kuruçelik

Özlem Sönmez

Sıtkı Kuruçelik

Sibel Diyadin

Şaduman Erensoy

(2024/554) Trabzon İli

Düzköy İlçesi

Orta Mahallesi 208 ada 21 parsel 412,78 m² büyüklüğündeki 208 ada21 parsel sayılı taşınmazın 364,09 m²'lik kısmı Erdoğan Ercan

Ahmet Ercan

Salih Ercan

(2024/558) Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Yenimahalle 748 ada 2 parsel 267,32 büyüklüğündeki 748 ada2 parsel sayılı taşınmazın tamamı Hava Seis

Özlem Seis

Recep Seis

(2024/556) Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi 156 ada 48 2.834,62 m² büyüklüğündeki taşınmazın 1.413,87 m2 lik kısmı SITKI KURUÇELİK (2024/553) Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi 156 ada 49 parsel 2.687,71 m² büyüklüğündeki taşınmazın 2.063,20 m2 lik kısmı ADNAN GÜNAYDIN

AHMET YILMAZ

AHMET YILMAZ

AHMET SALİH YILMAZ

ALİYILMAZ-28985414810

ARİFGÜNAYDIN

ARZU GÜNAYDIN ÜNSAL

AYHANYILMAZ

BERİL YILMAZ

HALİSÇELİK

EMİNE EROL

ESRA GÜNAYDINÇAKIR

FATİME YILMAZ

HASAN YILMAZ

KENAN YILMAZ

MUHARREM YILMAZ

NEVRİYE KOCABAŞ

SEHER YILMAZ

YAŞAR YILMAZ

(2024/551) Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi 162 ada 82 parsel 345,03 m² büyüklüğündeki taşınmazın 109,75 m2 lik kısmı ADNAN GÜNAYDIN

AHMET YILMAZ

AHMET YILMAZ

AHMET SALİH YILMAZ

ALİYILMAZ-28985414810

ARİF GÜNAYDIN

ARZU GÜNAYDIN ÜNSAL

AYHANYILMAZ

BERİL YILMAZ

HALİSÇELİK

EMİNE EROL

ESRA GÜNAYDIN ÇAKIR

FATİME YILMAZ

HASAN YILMAZ

KENAN YILMAZ

MUHARREM YILMAZ

NEVRİYE KOCABAŞ

SEHER YILMAZ

YAŞAR YILMAZ

(2024/551) Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi 162 ada 44 parsel Taşınmazın 992,11m2 lik kısmı AHMET YILMAZ

AHMET SALİH YILMAZ

ALİ YILMAZ

AYHAN YILMAZ

HASAN YILMAZ

KENAN YILMAZ

MUHARREM YILMAZ

YAŞAR YILMAZ

(2024/555) Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi 162 ada 47 parsel Taşınmazın 5.732,39m2 lik kısmı ALİ GÖR

MUSTAFA KEMAL KURUCELİK

(2024/557) Trabzon ili Akçaabat ilçesi Çatalzeytin mahallesi 162 ada 45 parsel

162 ada 46 parsel Taşınmazın 2.017,27 m2 lik kısmı

Taşınmazın 2.661,14m2 lik kısmı HAVVA İLELİ

(2024/552)

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