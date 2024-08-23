Güncelleme Tarihi:
T.C.
AKÇAABAT
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
13/08/2024
Dosya esas numaraları :
2024/420-2024/421-2024/422
2024/430-2024/410-2024/411-2024/412-2024/423
İLAN METNİ
Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;
Mahkememizin 2024/420-2024/421-2024/422-2024/430-2024/410-2024/411-2024/412-2024/423Esas sayılı dosyalarında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı kararı ile2024/422 esas sayılı dosyasında ise Bakanlık makamının 21/10/2011 tarih 2011/153 kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.
|2024/420 Esas sayılı dosyası
|Duruşma tarihi : 17/10/2024
|Duruşma saati: 09:13
|2024/421 Esas sayılı dosyası
|Duruşma tarihi : 17/10/2024
|Duruşma saati: 09:03
|2024/422 Esas sayılı dosyası
|Duruşma tarihi : 17/10/2024
|Duruşma saati: 09:08
|2024/430 Esas sayılı dosyası
|Duruşma tarihi : 17/10/2024
|Duruşma saati: 09:18
|2024/410 Esas sayılı dosyası
|Duruşma tarihi : 17/10/2024
|Duruşma saati: 09:23
|2024/411 Esas sayılı dosyası
|Duruşma tarihi : 17/10/2024
|Duruşma saati: 09:28
|2024/412 Esas sayılı dosyası
|Duruşma tarihi : 17/10/2024
|Duruşma saati: 09:33
|2024/423 Esas sayılı dosyası
|Duruşma tarihi : 17/10/2024
|Duruşma saati: 09:53
|Ada Parsel
|Ada Parsel no
|Kamulaştırılan alan
|Taşınmazın
Malikleri ve Esas
Numarası
|Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Yaylacık Mahallesi
|1487 ada 27 parsel
|2.102,85 m² büyüklüğündeki 1487 ada 27 parselin 25,53 m²'lik kısmı
|Ali Kemal Ayvaz
Gülten Zengin
Şengül Durnaoğlu
(2024/420)
|Trabzon İli
Düzköy İlçesi
Orta Mahallesi
|208 ada 20 parsel
|7.824,53 m² büyüklüğündeki 208 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 50,57 m²'lik kısmı
|Erdoğan Ercan
Salih Ercan
(2024/421)
|Trabzon İli
Düzköy İlçesi
Orta Mahallesi
|218 ada 4 parsel
|464,00 m² büyüklüğündeki 218 ada 4 parselin 70,93 m²'lik kısmı
|Hüseyin Ocak
(2024/422)
|Trabzon İli
Düzköy İlçesi
Orta Mahallesi
|245 ada 2 parsel
|742,74m² büyüklüğündeki taşınmazın 215,14 m2'lik kısmı
|Hamdi Zafer
(2024/430)
|Trabzon İliDüzköy İlçesi, Yeni Mahalle mahallesi
|180 ada 16 parsel
180 ada 17 parsel
|749,74 m2 büyüklüğündekitaşınmazın tamamının
22,59 m2 büyüklüğündekitaşınmazın tamamının
|Ahmet Değirmenci, (2024/410)
Ali İhsan Akyüz
Ayşe Değirmenci
Azmi Bulut
Cemal Değirmenci
Fatma Akdeniz
Hasan Değirmenci
İhsan Bulut
Kemal Akyüz
Lütfi Değirmenci
Metin Değirmenci
Mustafa Değirmenci
Nafiye Karbuz
Nedim Ofluoğlu
Orhan Değirmenci
Rıza Bulut,Turgay Değirmenci
Sebahat Değirmenci,Serhat Demirci, Songül Cömert,
|Trabzon İliDüzköy İlçesi, Yeni Mahalle mahallesi
|216 ada 2 parsel
|245,40m2 büyüklüğündekitaşınmazın 28,14 m2'lik kısmı
|Ali Akdeniz (2024/411)
Ali Akdeniz
Bahattin Akdeniz
Barış Akdeniz
Birdane Akdeniz
Emine Akdeniz
Fatma Akdoğan
Hacer Akdeniz
Hanım Gerekmen
Hava Aydın
İsmail Akdeniz
Kadir Akdeniz
Metin Akdeniz
Musa Akdeniz
Nesim Akdeniz
Salih Akdeniz
Selçuk Akdeniz
Süleyman Akdeniz
Ünzile Akdeniz
Yasemin Aldemir
|Trabzon İli
Düzköy İlçesi
Orta Mahallesi
|212 ada 24 parsel
|909,35 m2büyüklüğündeki taşınmazın 278,39 m2 'lik kısmının.
|Abdullah Yıldırım (2024/412)
Bahtiyar Yıldırım
Burak Can Ergin
Cemal Yıldırım
Emine Özmen
Fatma Arslan
Fatma Kandemir
Havva Kandemir
Hüseyin Ergin
Kemal Öztürk
Kemal Yıldırım
Neriman Akbulut
Neriman Ergin
Nisa Nur Ergin
Recai Yıldırım
Rüya Öztürk
|Trabzon İli
Düzköy İlçesi
Orta Mahallesi
|240 ada 6 parsel
|181,01 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 18,23 m2'lik kısmı
|(2024/423)
Ayşe Bektaş
Emriye Öztürk
Fatime Ercümer
Havva Ercümer
Kahraman Öztürk
Mehmet Öztürk
Musa Öztürk
Şadiye Turali
Şengül Özdemir
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Adres : AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Bünyamin AKYOL Zabıt Katibi
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