T.C.

AKÇAABAT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

13/08/2024

Dosya esas numaraları :

2024/420-2024/421-2024/422

2024/430-2024/410-2024/411-2024/412-2024/423

İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;



2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;



Mahkememizin 2024/420-2024/421-2024/422-2024/430-2024/410-2024/411-2024/412-2024/423Esas sayılı dosyalarında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı kararı ile2024/422 esas sayılı dosyasında ise Bakanlık makamının 21/10/2011 tarih 2011/153 kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,



İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2024/420 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 17/10/2024 Duruşma saati: 09:13 2024/421 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 17/10/2024 Duruşma saati: 09:03 2024/422 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 17/10/2024 Duruşma saati: 09:08 2024/430 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 17/10/2024 Duruşma saati: 09:18 2024/410 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 17/10/2024 Duruşma saati: 09:23 2024/411 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 17/10/2024 Duruşma saati: 09:28 2024/412 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 17/10/2024 Duruşma saati: 09:33 2024/423 Esas sayılı dosyası Duruşma tarihi : 17/10/2024 Duruşma saati: 09:53

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan Taşınmazın

Malikleri ve Esas

Numarası Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Yaylacık Mahallesi 1487 ada 27 parsel 2.102,85 m² büyüklüğündeki 1487 ada 27 parselin 25,53 m²'lik kısmı Ali Kemal Ayvaz

Gülten Zengin

Şengül Durnaoğlu

(2024/420) Trabzon İli

Düzköy İlçesi

Orta Mahallesi 208 ada 20 parsel 7.824,53 m² büyüklüğündeki 208 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 50,57 m²'lik kısmı Erdoğan Ercan

Salih Ercan

(2024/421) Trabzon İli

Düzköy İlçesi

Orta Mahallesi 218 ada 4 parsel 464,00 m² büyüklüğündeki 218 ada 4 parselin 70,93 m²'lik kısmı Hüseyin Ocak

(2024/422) Trabzon İli

Düzköy İlçesi

Orta Mahallesi 245 ada 2 parsel 742,74m² büyüklüğündeki taşınmazın 215,14 m2'lik kısmı Hamdi Zafer

(2024/430) Trabzon İliDüzköy İlçesi, Yeni Mahalle mahallesi 180 ada 16 parsel

180 ada 17 parsel 749,74 m2 büyüklüğündekitaşınmazın tamamının

22,59 m2 büyüklüğündekitaşınmazın tamamının Ahmet Değirmenci, (2024/410)

Ali İhsan Akyüz

Ayşe Değirmenci

Azmi Bulut

Cemal Değirmenci

Fatma Akdeniz

Hasan Değirmenci

İhsan Bulut

Kemal Akyüz

Lütfi Değirmenci

Metin Değirmenci

Mustafa Değirmenci

Nafiye Karbuz

Nedim Ofluoğlu

Orhan Değirmenci

Rıza Bulut,Turgay Değirmenci

Sebahat Değirmenci,Serhat Demirci, Songül Cömert, Trabzon İliDüzköy İlçesi, Yeni Mahalle mahallesi 216 ada 2 parsel 245,40m2 büyüklüğündekitaşınmazın 28,14 m2'lik kısmı Ali Akdeniz (2024/411)

Ali Akdeniz

Bahattin Akdeniz

Barış Akdeniz

Birdane Akdeniz

Emine Akdeniz

Fatma Akdoğan

Hacer Akdeniz

Hanım Gerekmen

Hava Aydın

İsmail Akdeniz

Kadir Akdeniz

Metin Akdeniz

Musa Akdeniz

Nesim Akdeniz

Salih Akdeniz

Selçuk Akdeniz

Süleyman Akdeniz

Ünzile Akdeniz

Yasemin Aldemir Trabzon İli

Düzköy İlçesi

Orta Mahallesi 212 ada 24 parsel 909,35 m2büyüklüğündeki taşınmazın 278,39 m2 'lik kısmının. Abdullah Yıldırım (2024/412)

Bahtiyar Yıldırım

Burak Can Ergin

Cemal Yıldırım

Emine Özmen

Fatma Arslan

Fatma Kandemir

Havva Kandemir

Hüseyin Ergin

Kemal Öztürk

Kemal Yıldırım

Neriman Akbulut

Neriman Ergin

Nisa Nur Ergin

Recai Yıldırım

Rüya Öztürk Trabzon İli

Düzköy İlçesi

Orta Mahallesi 240 ada 6 parsel 181,01 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 18,23 m2'lik kısmı (2024/423)

Ayşe Bektaş

Emriye Öztürk

Fatime Ercümer

Havva Ercümer

Kahraman Öztürk

Mehmet Öztürk

Musa Öztürk

Şadiye Turali

Şengül Özdemir

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Adres : AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Bünyamin AKYOL Zabıt Katibi

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