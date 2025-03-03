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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
SULTANGAZİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/298865
1-İdarenin
a) Adı
:
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3127057318 - 3127055123
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
SULTANGAZİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet Betonarme Hizmet Binası Yapım İşi
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İstanbul Sultangazi İlçesi Gazi Mahallesi Yol Sokak 1144 Ada 6 Parsel
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
25.03.2025 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1 listede yer alan, B-III grubu bina işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
#ilangovtr Basın no ILN02182828