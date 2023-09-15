×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 00:00

İLAN

AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan beldemiz Evrensekiz Yolu üzerinde bulunan 210 ada, 1 parselde bulunan 16.732,44 m2 alanlı 1 adet tarla vasfındaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma sureti ile satılacaktır.
2- Açık arttırma ihalesi 28/09/2023 perşembe günü saat:14:30 da belediye hizmet binasında belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-Satışı yapılacak olan tarla vasıflı taşınmazın 1 m2 sinin muhammen satış bedeli 350,00.-TL, toplam bedeli:5.856.354,00.-TL. olup, geçici teminatı 180.000.00-TL. dır.
4- İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatı ihale saatine kadar belediyemiz veznesine veya banka hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.
5-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın no ILN01888832

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01888832#İlangovtr