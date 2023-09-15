AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan beldemiz Evrensekiz Yolu üzerinde bulunan 210 ada, 1 parselde bulunan 16.732,44 m2 alanlı 1 adet tarla vasfındaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma sureti ile satılacaktır.

2- Açık arttırma ihalesi 28/09/2023 perşembe günü saat:14:30 da belediye hizmet binasında belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-Satışı yapılacak olan tarla vasıflı taşınmazın 1 m2 sinin muhammen satış bedeli 350,00.-TL, toplam bedeli:5.856.354,00.-TL. olup, geçici teminatı 180.000.00-TL. dır.

4- İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatı ihale saatine kadar belediyemiz veznesine veya banka hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

5-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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