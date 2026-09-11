AĞRI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

AĞRI

İCRA DAİRESİ

2025/2362 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2362 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, FATİH Mahalle/Köy, ŞORGE Mevkii, 8 Ada, 14 Parsel, TAŞINMAZIN ADRESİ: Fatih Ma ...

Adresi : Ağrı İli Merkez İlçesi Fatih Mah. 8 Ada 14 Parsel Ağrı Merkez / AĞRI

Yüzölçümü : 86.271,45 m2 Borçlunun 15683/28703 hissesi satılacaktır.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 63.239.328,30 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:43

10/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02546424