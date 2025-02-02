AĞRI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

29/01/2025

T.C.

AĞRI

İCRA DAİRESİ

2023/1 İFLAS

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

BORÇLU : (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE AYDIN AKSOY İNŞAAT YAP-SAT GIDA TEKSTİL KONFEKSİYON UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 1150829028Vergi Nolu,

Sıtkiye Mahallesi 708 Sokak Akal Apt. No:1 Ağrı Merkez / AĞRI

Yukarıda adı yazılı Müflisin, İflas Dairemizce defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.nun 218.maddesi gereğince ilan olunur.

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