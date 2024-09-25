AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AĞRI

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/193 Esas

DAVALI : BEZMİ DAĞDEVİREN

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yurtdışı ikamet adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve 08/05/2024 tarihli duruşma tutanağı tebliğe çıkarılmış olup tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma tutanaklarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ağrı İli Merkez İlçesi Kumlu geçit Köyü 321 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olmak üzere davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Tapu İptali ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davası açılmış olup işbu ilan tarihinden 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ve MERNİS adresi bulunmayan adresi de tespit edilemeyen BEZMİ DAĞDEVİREN'in yasal cevap süresinin başlayacağı; Duruşma Günü: 17/01/2025, Duruşma Saati: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma tutanakları ve duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.17/09/2024

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