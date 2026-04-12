T.C

AĞRI

2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/205 Esas

Davacılar 09/05/2017 havale tarihli dava dilekçesinde; Ağrı ili Merkez İlçesi Yakınca Köyü hudutları dahilinde bulunan çayır vasıflı 15 dönüm civarındaki çayırındedelerinden babalarına, babalarından da kendilerine kaldığını ve yaklaşık 100 yıldan beridir kullandıklarını, halen tasarruflarında olduklarını, Kadastro tespiti sırasında dere yatağı olduğu gerekçesi ile tespit dışı bırakıldığını, tespit davasına konu edilen yerin 1961 yılında Toprak Tevzi Komisyonu çalışmaları sırasında 117 no ile dedeleri adına tescil edildiğini, köyde kadastro tespiti yapıldığı sırada 117 nolu parseli 5 parsele böldüklerini ve 112 ada 86,87 113 ada 7 ve 9 nolu parsel ile tespit dışı bırakılan çayırın, bu parsellerin tamamının adlarına tapuya tescil edildiğini, dere yatağı olarak 15 dönüm civarındaki çayırın tespit dışı bırakıldığını, Ağrı Merkez Yakınca Köyü 112 ada 86,87,113 ada 7 ve 9 nolu oarsel ile tespit dışı bırakılan dere yatağının tamamının Mayıs 937 tarih Cİlt No:17 sahife no:137 sıra no:11 de kayıtlı tapularının içinde olduğunu, dava dilekçesi ekinde bulunan krokide görüleceği üzere tespit dışı bırakılan yerin 113 ada 7 ve 9 parsellerden kesildiğini, 7 ve 9 nolu parsellerin tapulu yerleri olduğunu, dava konusu yerin hazine ile herhangi bir ilgisinin de olmadığını, Ağrı İli Yakınca Köyü kadastro çalışmaları sırasında dere yatağı olduğu gerekçesiyle tespit dışı bırakılan 15 dönüm civarındaki çayırın tapulu olmasına rağmen tespit dışı bırakıldığını, TMK ilgili maddeleri gereğince tespit dışı bırakılan 15 dönüm civarındaki çayırın adlarına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmişlerdir.Yukarıda yazılı dava konusu parseller hakkında hakkı bulunduğu iddiasında bulunmak isteyenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ağrı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili dosyasına başvurmaları gerektiği ilan olunur.

