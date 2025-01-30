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AFYONKARAHİSAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

AFYONKARAHİSAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 00:00

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T.C. AFYONKARAHİSAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/587 Esas

DAVALI : MUSTAFA ERKEK (TCKN: 16*******52) 07/05/1962 DOĞUMLU, KADİR VE ŞÜKRİYE OĞLU

Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü: 25/03/2025 günü saat : 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02164417

 