×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

AFYONKARAHİSAR 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 00:00

T.C.
AFYONKARAHİSAR 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/369 Esas Konu : Sözlü yargılama duruşma tarihinin tebliği

İLAN

DAVALI- ZILOLA TAVAKALOVA- 99435624394
DOSYA NUMARASI:2023/369ESAS
Davacı , ÜMİT YAMAN ile Davalı , ZILOLA TAVAKALOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle; Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz ve geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadğnz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikat aşamasının bitmesi halinde HMK 186 Mad. Uyarınca sözlü yargılama aşamasına geçileceği, yokluğunuzda karar verileceği ihtar olunur.'' hususları ilanen tebliğ olunur.

DURUŞMA GÜN VE SAATİ: 11/11/2026 günü saat 09:30

 

#ilangovtr Basın no ILN02451353