AFYONKARAHİSAR 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

AFYONKARAHİSAR 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/369 Esas Konu : Sözlü yargılama duruşma tarihinin tebliği

İLAN

DAVALI- ZILOLA TAVAKALOVA- 99435624394

DOSYA NUMARASI:2023/369ESAS

Davacı , ÜMİT YAMAN ile Davalı , ZILOLA TAVAKALOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle; Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz ve geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadğnz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikat aşamasının bitmesi halinde HMK 186 Mad. Uyarınca sözlü yargılama aşamasına geçileceği, yokluğunuzda karar verileceği ihtar olunur.'' hususları ilanen tebliğ olunur.

DURUŞMA GÜN VE SAATİ: 11/11/2026 günü saat 09:30

