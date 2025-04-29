T.C. AFYONKARAHİSAR 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/369 Esas

Konu : Dava dilekçesi, Tensip zaptı ve ön inceleme

Duruşma tarihinin tebliği

İ L A N

DAVALI - ZILOLA TAVAKALOVA- 99435624394

DOSYA NUMARASI: 2023/369 ESAS

Davacı , ÜMİT YAMAN ile Davalı , ZILOLA TAVAKALOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle; Ön inceleme duruşma gününün 19/11/2025 tarihi saat 09:00 olarak tayin edilmesi nedeniyle; ''Bu tebligatın elinize geçmesinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz ve delillerinizi bildirebileceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu HMK'nın 127. ve 128. maddeleri gereğince ihtar olunur.''''HMK139.md.uyarınca,sulhiçin gerekli hazırlığı yapmanız, öninceleme duruşmasına gelmediğinizde, karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ve sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bunların verilen süre içinde yapılmaması halinde o delile dayanmaktan vazgeçtiğiniz, ön inceleme duruşmasına gelmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı ihtar olunur.'' hususları ilanen tebliğ olunur.

DURUŞMA GÜN VE SAATİ: 19/11/2025 günü saat 09:00

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