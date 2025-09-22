AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/920 Esas KARAR NO : 2025/461

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/06/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 142/2.h.2, 116/1 maddeleri gereğince 12 AY HAPİS, 5 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Döne kızı, 15/04/2000 doğumlu GÜLTEN AKSU tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir. İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK'nun 273. maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02296953